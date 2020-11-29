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Ekonomi Pandemi sürecinde 357 bin şirket kuruldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Pandemi sürecinde 357 bin şirket kuruldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 11 Mart-22 Kasım tarihleri arasında kurulan 357 bin 366 yeni işyeri açıldığını, 85 bin 913 iş yerinin de kapandığını söyledi. Oktay, “Katar’ın Borsa İstanbul’a yüzde 10 ile ortak olması da Borsa İstanbul’un gelecek potansiyeline duyulan güvenin göstergesidir” dedi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fuat Oktay
Fuat Oktay

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda Cumhurbaşkanlığı bütçesine ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kovid-19 sebebiyle kapanan iş yerleri için bütçede tedbirler bulunduğunu söyledi. Esnaf ve sanatkarın faiz indirimli kredilerle desteklenmeye devam edildiğini hatırlatan Oktay, muhalefetin pandemi sürecinde 650 bin iş yerinin kapandığı iddialarına da cevap vererek, “11 Mart-22 Kasım tarihleri arasında kurulan şirket, işletme ve sanatkar sayısı toplam 357 bin 366, aynı dönemde kapanan şirket işletme, esnaf ve sanatkar sayısı toplamı 85 bin 913” dedi.

KADINLARA BÜTÇEDEN DESTEK

Oktay, bütçede kadınlara yönelik desteklere de değindi. Kadınların desteklenmesi için 425 milyon lira kaynak ayrıldığını bildiren Oktay, bunlardan bazılarını eşi vefat etmiş kadınlara aylık bağlanması, kız çocuklarına eğitim destekleri ve şartlı olarak bu desteklerin verilmesi olarak sıraladı. Kaynağın bir kısmının da KOSGEB tarafından kadın girişimciliğinin desteklenmesi için kullanılacağını aktardı.

SAVUNMADA TAKLİT ÜRÜN YOK

Savunma Sanayii Başkanlığı’nın taklit medikal ürün aldığı iddialarına da cevap veren Oktay, “Burada yapılan iş, bu zamana kadar hep yabancı menşeili bir ürün yerine bir yerli firma tarafından çok daha uygun bedelle muadilinin yapılmış olması; ne sahte bir ürün ne de yabancı firmanın hak ettiği iddia edebileceği bir durum söz konusudur. Yerli firmamız ihtiyaç olan ürünü bütün şartları karşılayarak geliştirmiş ve faydalı model patenti dahi alınmıştır” dedi.

S-400’LERİN TESTLERİ YAPILDI

S-400 savunma sistemi hakkında da bilgi veren Oktay, “Tedarik ettiğimiz sistemin kontrol ve hazırlıklarına planladığımız şekilde devam ediyoruz. Bu sistemler zaten kurulmuştur, testleri de yapılmıştır. Yani, depoda çürüme vesaire gibi gerçek dışı, kamuoyunu yanıltma amaçlı bu konuların sürekli gündeme getirilmemesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

KATAR’LA KAZAN KAZAN ANLAYIŞI

  • Katar’la yapılan son anlaşmanın detaylarını da anlatan Oktay, "Yapılan anlaşmalara milletimiz adına memnun olmak yerine, görüyoruz ki yine aynı nakaratlar, yine aynı eleştiriler tekrar etmeye başlamış durumda. Anlaşmalar, Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attığımız tüm iş birlikleri gibi kazan - kazan anlayışına dayanmaktadır. Yaklaşık 295 milyar dolar değerinde varlığa sahip olan Katar Yatırım Otoritesi dünyanın en büyük ulusal fonlarından birisi. Bu fonun halihazırda Londra Borsası’nda da yüzde 10,3’lük payı bulunduğunu hatırlatmak isterim. Borsa İstanbul’un gelecek potansiyeline duyduğu güveni yaptığı yatırımla gösteren Katar Yatırım Ajansı yabancı yatırımcılar için de cazibe merkezi olan İstanbul Finans Merkezi’ne ve finans piyasalarının derinleşmesine katkıda bulunacaktır. Burada, yüzde 10 Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) hissesi vardı. Onların çıktığı hisseyi bir anlamda buranın almasıyla ilgili bir olay" dedi.

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