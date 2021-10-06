Pandemide lüks oto kiralamaya talep arttı

2020 şubatında Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının görülmesi ve sonrasında gelen tedbirlerin ilk etkilediği sektörler arasında oto araç kiralama sektörü yer aldı. Buna rağmen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) raporuna göre Türkiye'de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2019 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında yüzde 70 oranında arttı.

Operasyonel araç kiralama sektörü 2020 yılının dokuz aylık döneminde Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7,5'i olan 29 bin adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 5,6 milyar TL'lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 31,5 milyar TL'ye ulaştı.

Bu noktada en çok rağbet görenler ise lüks araç segmenti oldu. Sentez Filo Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Çınar, 550 civarında Mercedes, Porsche, markalardan oluşan filoya sahip oldukları halde pandemide artan talebe yetişemedikleri için araç sayılarını artırmaya devam ettiklerini ve bu seneyi 170 milyon TL ciro ile kapatmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Kiralama bedelleri üst segmentte aylık 75 bin lirayı buluyor

Lüks araç sınıflarındaki kiralama bedelleri ile ilgili fiyatlar hakkında da bilgi veren Çınar, “Aylık 75 bin liraya ulaşan rakamlarımız var bazı araçlarımızda. Ama bunun yanında müşterilerimiz personeli ya da başka bir işi için alt-orta segmentte bir araç istediğinde onları kırıp başka şirketlere yönlendirmemek adına 4 bin 500 liraya da az da olsa kiraladığımız aracımız var. Bu hizmetlerimizde kalite önceliğimiz. İstanbul dışında bir işadamı kaza yapıp bizi aradığında kendisine 2 saat içinde aynı marka aracı vererek kazalı aracı kendisinden alıyoruz. Bu hizmeti gördükleri için de şirketimizi büyütmeye devam ediyoruz. 2018’de başlayan kur dalgalanmalarında sektör krize girerken biz güçlü sermaye yapımız ve bu hizmet kalitemiz sayesinde kolaylıkla atlattık. Artık dünya devi otomobil markaları dahi kiralama yapmak isteyenleri bize yönlendiriyor” dedi

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Uygun hizmeti bulamayınca kendi şirketini kurdu

Yurtiçi ve yurtdışında gayrimenkul ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren kendi aile şirketlerinde yöneticilik yaparken, 2013 yılında kaliteli bir hizmet alamadığı için lüks araç kiralama şirketi kurduğunu ve bugün yüzlerce araçlık bir filoya sahip olduklarını belirten Çınar, “Aile şirketlerimiz için lüks araç kiralamak istediğimizde bunun ne kadar zor ve çetrefilli olduğunu gördüm. Parasını vermesine rağmen istediğiniz aracı zamanında alamıyorsunuz, alsanız sonrasında başka hizmetlerde aksama oluyor. Ben de Türkiye’de bu alanda büyük bir açık olduğunu görerek 2013 yılında Sentez Filo’yu 100 araç ile kurdum. 2016’da Türkiye’de en çok Mercedes S kiralaması yapan şirket olduk. Aradan geçen 8 seneden sonra bugün ise 550 lüks araca sahibiz. Hedefimiz, filomuzu kısa vadede 2000-2500 araca çıkartmak” sözlerini kullandı.

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Holdingler ve lüks oteller için şoförlü hizmet de var

Ana müşteri gruplarını patronlar ve CEO gibi üst düzey yöneticiler oluştururken, Türkiye’deki büyük şirketlerin ve İstanbul ile Bodrum’daki lüks otellerin talebi ile şoförlü araç kiralama hizmeti vermeye de başladıklarını ifade eden Çınar, “Zaman içerisinde müşteri ve hizmet portföyümüz de genişledi. Şirketler artık sadece patronlar ve CEO’ları için değil diğer üst düzey yöneticileri için de lüks araç kiralama hizmetinden faydalanıyorlar. Hatta KOBİ düzeyindeki şirketlerden dahi talep aldığımız oluyor. Çünkü Türkiye’de otomobili prestij unsuru olarak görüyorlar. Bunun yanı sıra holdingler ve lüks oteller misafirleri için şoförlü araç hizmeti almaya başladı. Bu yönde istekler gelince bu alana da kaydık. Çok yoğun bir talep var ama doğru müşterilerle doğru şekilde büyümemizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Çip krizi lüks kiralamaya olan talebi artırdı

Otomotiv sektörünün en önemli problemlerinden biri olan çip krizi devam ediyor. Çipler bilgisayarlardan otomobile pek çok elektronik üründe kullanılıyor. Yeni araçlar da çok sayıda yarı iletken de denilen mikro çip içeriyor. 2020 yılında başlayan Covid-19 salgını nedeniyle elektronik ürünlere olan talebin artması ve tedarik zincirinde aksamalar yaşanması otomobil üretiminde aksamalara neden oldu. Bu aksama en çok yüksek donanımlı lüks otomobillere yansıdı. Lükse segmentte yaşanan tedarik sorunu kiralamaya olan ilgili artırdı. Çip üretiminde yaşanan sorunun kısa vadede çözülmemesi lüks otomobil kiralama sektörüne olan talebin katlanarak artacağı şeklinde yorumlanıyor.

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