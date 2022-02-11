Pandemiyle Fransız balkonlar geri döndü

Pandeminin etkisiyle evde daha fazla zaman geçiren müşteriler ferahlığı evlerin açık alanlarında arıyor. Bu talep müteahhitlerin Fransız balkona dönüşünün önünü açtı.

Ağırlıklı Rusya’da havaalanı, endüstriyel tesisler ve konut projeleri üstlenen Esta Construction, Türkiye’de Benesta markasıyla başladığı yatırım halkasını büyütüyor.

Şirket, Acıbadem’de TOKİ’yle hasılat paylaşım modeliyle geliştirdiği 550 daireli Benesta Acıbadem Projesinin ön satışına başladı. Projenin satışa çıkması nedeniyle yapılan basın toplantısında konuşan Esta Construction Genel Müdürü Roksana Diker, “Londra merkezli bir şirkete peyzaj yaptırdık. Peyzaj alanının altına otopark koymadan büyük ağaçlara imkan verdik. Gökyüzü yürüyüş yollarından, çocuk oyun alanlarından, meyve- zen bahçelerine kadar 23 aktivite yapılabilen alanlar oluşturduk” dedi.

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TALEP YAKIN ÇEVREDEN

Pandemi ile birlikte insanların evlerindeki eksiklikleri daha iyi gördüğünü aktaran Diker, “Bizde projede her metrekaresini düşünerek çalışma odasından, büyüklükleri en az 10 metrekareden başlayıp 100 metrekareye çıkan balkon ve terasları ekledik. Ayrıca çocuk odalarına banyo koyarak onları da birer süit haline getirdik” diye konuştu. Dairelerin yanı sıra kat villalarını da projeye eklediklerini aktaran Diker, “Projede daire büyüklükleri 135 metrekareden başlayıp 690 metrekare kadar çıkıyor. İlk olarak 99 daireyi ön satışa çıkarıyoruz. Geri kalan bölümü de 1 yıl içinde satışa çıkaracağız” bilgisini verdi.

Benesta Acıbadem’de daire fiyatlarının 6.5 milyon TL’den başladığını kaydeden Diker, “Ağırlıklı talep yerliden ve çevredeki sitelerden geliyor. Kaya üstünde ve son deprem yönetmeliğine uygun olduğu için taşınmak ve oturum amaçlı talep var” diye konuştu. Diker, projeyi Nisan 2024’de teslim edeceklerini duyurdu.

İLK ETAPTA 99 DAİRE SATIŞTA

Benesta Acıbadem'de ilk etapta 99 daire satışa sunuldu. Fiyatların 6,5 milyon liradan başladığı daireler, 2024 yılında teslim edilecek.Esta Construction Genel Müdürü Özgür Ercan, Bahçelievler’de Kale Outlet Center’ın karşısında 245 daireli projelerini de bir ay içinde satışa çıkartacaklarını açıkladı. Ercan, “Çok fazla talep alıyoruz. Satışa çıkar çıkmaz, çok kısasürede bitireceğiz diyedüşünüyoruz” dedi. Ercan, Marmaris'te de proje geliştireceklerini açıkladı.