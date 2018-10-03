Paris’e robot oto çıkarması

Avrupa’nın en önemli otomobil fuarlarından biri olan Paris Otomobil Fuarı kapılarını açtı. 14 Ekim’e kadar sürecek fuar yarın halkın ziyaretine açılıyor. 50 Avrupa ve dünya prömiyerine sahne olan fuarda geleceğin robot, elektrikli ve otonom araçları damga vurdu. Birçok marka elektrikli otomobillerinin yanı sıra hybrit teknolojisine sahip yeni modellerini tanıttı. Dizel motorlu araçların geri planda kaldığı fuarda yeni modellerin yanı sıra otomotivin önümüzdeki yıllarda gideceği yol ve mobility gelişmelerle ilgili sunumlar oldukça dikkat çekiciydi. Otonom yani sürücüsüz olarak kullanılabilen araçların gelecekte evrim geçirip robotlara dönüşeceğinin sinyallerini veren çalışmalar yer aldı.

EZ- ULTIMO HAYRANLIĞI

Renault, daha dinamik ve çekici çizgilere sahip makyajlı Kadjar’ın yanısıra premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini yaptı. EZ-ULTIMO elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil. Sürücüsü olmayan EZ-ULTIMO, yolcu, kabin içinde kendini evinde hissediyor ve evinin camından dışarı bakarmış gibi panoramik cam tavandan gökyüzünü seyredebiliyor. Kabin içinde ahşap, mermer ve deri gibi malzemeler kullanılıyor. 4’üncü seviye otonom sürüş becerisine sahip EZ-ULTIMO, önündeki araç ile olan mesafesini ayarlayabiliyor, şeritte kalabiliyor ve şerit değiştirebiliyor. Ayrıca kendi başına veya takip merkezine bağlantı imkanı sayesinde, yakınındaki olağanüstü olaylara karşı kendini güvenli bir konuma alabiliyor.



Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Paris’te tamamen yenilediği B-Serisi, marka tarihinin en fazla satılan SUV ailesinin en yenisi GLE ve Mercedes-AMG markasının yeni giriş modeli A 35 4MATIC’in dünya tanıtımlarını yaptı. Yeni A-Serisi Sedan kompakt sedanı, yeni 6 silindirli motoruyla Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ 4-Kapılı Coupé, EQC ve EQ Silver Arrow’u da ilk defa bir otomobil fuarında meraklıları ile buluşturdu.

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MOBİLİTE VURGUSU

Furda büyük hayranlık uyandıran EZ-ULTIMA ile ilgili konuşan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş: “Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda EZ-ULTIMO konsept modeli ile geleceğe ilişkin vizyonunu ortaya koyuyor. Müşteri beklentileri ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde otonom, elektrikli, paylaşımlı çözümler ile herkes için sürdürülebilir mobilite kavramını vurguluyor” dedi. Tasarımı ile müşterilerin beğenisini kazanan Kadjar modelinin de Paris’te ilk kez gün ışığına çıktığını belirten Çağdaş, “Renault Kadjar, geniş bir müşteri yelpazesinin ilgi odağı olmaya aday” diye konuştu.

3 Serisi’nin örtüsünü kaldırdı

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği BMW, baştan aşağı yenilenen üç yeni modeli BMW 3 Serisi Sedan, BMW X5 ve BMW Z4 ile fuarda yerini aldı. BMW’nin 7’nci jenerasyonunu tanıttığı Yeni BMW 3 Serisi’nin perdesi ilk kez bu fuarda kalktı. BMW 3 Serisi, markanın teknolojik açıdan büyük gelişmeleri barındıran en önemli modellerinden biri olarak öne çıkıyor. BMW’nin tüm dünyada en çok tercih edilen modeli BMW 3 Serisi Sedan, tasarımı ve sahip olduğu çığır açan yeni teknolojik bağlantı özellikleri ile fark yaratmayı hedefliyor.

2 dünya prömiyeri yaptı

Toyota, 2018 Paris Otomobil Fuarı’na gelecek vizyonuyla ilgili ilk ipuçlarını verdiği yenilikleriyle katılarak dikkatleri bir kez daha üzerine topladı. Paris’te tamamen yenilenen Corolla Touring Sports’un dünya lansmanını gerçekleştiren Toyota, aynı zamanda Yaris modelinin 20. yılını ilk kez burada gösterdiği iki özel modelle kutladı. Toyota ayrıca yeniden Avrupa’ya dönen Camry Hybrid’in ve yeni RAV4’ün Avrupa prömiyerlerini de gerçekleştirdi.