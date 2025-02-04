Pariteye rağmen ihracatta rekor

Türkiye, ocak ayında ihracatta çifte rekor kırdı. 2025 yılı ocak ayı dış ticaret verileri Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe tarafından dün Trabzon'da açıklandı. Buna göre, geçen ay mal ihracatı yüzde 5,8 artışla 21 milyar 164 milyar dolara çıktı. Bu rakam tarihin en yüksek ocak ayı ihracatı oldu. Ocakta ithalat da yüzde 10,2 artarak 28 milyar 847 milyon dolara yükseldi. Ocak ayında dış ticaret açığı yüzde 24,2 büyümeyle 7 milyar 682 milyon dolara ulaşırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 3 puanlık azalışla yüzde 73,4 seviyesinde gerçekleşti. 12 aylık ihracat da rekor kırarak yüzde 2,6 artışla 263 milyar doları buldu. Aynı dönem ithalat ise yüzde 2,2 azalarak 346,7 milyar dolara geriledi. Böylece son 12 aylık dış ticaret hacmi yüzde 0,2 daralarak 609,7 milyar dolar tutarında hesaplandı.

YERLİ ÜRÜNLER 128 ÜLKEYE ULAŞTI

Geçen ay en fazla ihracata 3 milyar dolarla otomotiv sektörü imza attı. Otomotivi, 2,5 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1,4 milyar dolarla hazır giyim, 1 milyar 250 milyon dolarla çelik ve 1 milyar 220 milyon dolarla elektrik-elektronik takip etti. TİM verilerine göre, geçen ay 46 il ihracatını artırdı. En çok ihracat yapan 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara olarak sıralandı. Ocakta 1,090 firma ilk kez ihracat yaptı. Geçen ay birim ihracat 1,47 dolara gerilerken, paritenin negatif etkisi 473 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen ay en çok ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya yine ilk sırada yer aldı. Ocak ayında Almanya'ya 1,7 milyar dolar ihracat yapılırken, ikinci sırada 1,3 milyar dolarla ABD, üçüncü sırada ise 1,2 milyar dolarla İngiltere yer aldı. Genel tabloda ise 128 ülkeye ihracat yapıldı.

Yüzde 3,2'lik büyümeye 1,9 puanlık ihracat katkısı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024'teki ilk 9 aylık yüzde 3,2 büyümenin 1,9 puanlık katkısı net mal ve hizmet ihracatından geldi. İhracatçılarımız Türkiye'nin ekonomik büyümesine büyük katkı veriyor" dedi. Ömer Bolat, son 20 ayın 13'ünde aylık ihracat rekorları kırdıklarını dile getirerek, "Ocak ayında mal ithalatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,2 oranında artış ile 28,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Sevindirici olan, genelde 2 yıl önce özellikle aylık 30 milyar dolar ve üstünde gerçekleşen ithalat rakamımızı 30 milyar doların altında tutmayı başardık. İthalattaki artışta ekonomik faaliyetlerdeki canlanmanın etkisini de gözlemlemekteyiz. Nitekim ithalattaki artış önemli oranda, yüzde 68'i ara malı ithalatından kaynaklanmıştır. Toplam ithalattaki 2,7 milyar dolarlık artışın 1,8 milyar doları ara malı ithalatından gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Yolu ile ekonomik statümüz yükselecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Ülkemizin uluslararası ticaret açısından ne kadar önemli bir koridor olduğunun bilinciyle, son 23 yılda ülkemizin ulaşım ve haberleşme altyapısına yaklaşık 282 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdik." dedi. Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsünü daha da güçlendireceğiz."

Rekabetçiliğe zarar veren tablo tersine çevrilmeli

TİM Başkanı Mustafa Gültepe de konuşmasında, 2025 yılına 280 milyar dolar ihracat hedefiyle başladıklarını söyledi. Gültepe, "Hedefe ulaşabilmemiz için ihracatımızı yüzde 7 artırmalıyız. Geçen yıl rekabetçiliğimize zarar veren tabloyu hiç değilse bu yıl değiştirmeliyiz. Yani enflasyonla kur arasındaki dengeyi kurmalıyız. Donald Trump’ın ikinci başkanlık döneminin mutlaka ticaretimize yansımaları olacak. Suriye’deki gelişmeleri takip edeceğiz" dedi.







