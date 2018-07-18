Ekonomi Parsel sorgulama nasıl yapılır?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Parsel sorgulama nasıl yapılır? 2018 TKGM parsel sorgulama ekranı

Parsel sorgulama nasıl yapılır?

İmar barışının gündeme gelmesi ve başvuruların başlamasıyla tapu parsel sorgulamasının yapılması arazi sahibi ve arazi alacak kişiler için oldukça merak edilen konuların başında geliyor. e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden yapılabiliyor. Peki Tapu Parsel Sorgulama nasıl yapılır? İşte 2018 yılı Tapu Parsel Sorgulamasına ilişkin haberimiz...

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 Tapu ​Parsel sorgulama...
2018 Tapu ​Parsel sorgulama...

İmar barışının gündeme gelmesi ve başvuruların başlamasıyla tapu parsel sorgulamasının yapılması arazi sahibi ve arazi alacak kişiler için oldukça merak edilen konuların başında geliyor. e-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulama, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sayfası üzerinden yapılabiliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden yapılan sorgulama seçenekleri ile direkt olarak arsa veya arazinin olduğu konuma gidip, sorgulama da yapabilir.

  • Açılan parsel sorgulama ekranında bu işlem farklı şekillerde yapılabiliyor. İdari, Coğrafi ve adres şeklinde olan bu seçeneklerden hangi şekilde arama yapmak istiyorsanız ona tıklamanız yeterli. Arsa veya arazi sahibi olacak vatandaşlar için büyük önem taşıyan tapu parsel sorgulama sayfası ve sorgulama işleminin detaylarını sizin için derledik.

e-Devlet parsel sorgulama işlemi

e-Devlet üzerinden tapu kadastro sorgulaması yapabilmek için özellikle Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi'ne (TAKBİS) kayıtlı olmanız gerekmektedir.

Hizmetler bölümünden Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü seçeneklerinden Tapu Bilgileri Sorgulama linkine tıkladığınızda kayıtlı bilgileriniz ekrana gelecek ve harita servisi kullanabileceksiniz.

İmar Barışı

13 milyon konutu ve milyonlarca insanı ilgilendiren imar ve ruhsat sorununu çözecek imar barışı düzenlemesi hayata geçiyor. İmar barışından elde edilecek gelir genel bütçeye aktarılacak ve Türkiye’deki 7 milyonu aşkın riskli yapının dönüşümünde kullanılacak. İmar barışına ilişkin tüm detayları sizin için derledik…

41 soruda imar barışı
EKONOMİ
41 soruda imar barışı

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