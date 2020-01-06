Pazar şampiyonu yerli üretici oldu

Yerli üretime gelen kredi faiz indirimleri ve hurda teşviki ile birlikte 2019’un son aylarında atağa kalkan Türkiye otomotiv pazarı yılı otomobil ve hafif ticari araçlar toplamında 479 bin 60 adetle kapattı. Aralık ayında 90 bin 500 adetlik satışa imza atan markalarda yıl boyunca en çok satış yapan marka toplamda 76 bin 251 adetle Fiat olurken, binek otomobil klasmanında toplamda 60 bin adetle yerli üretim olan Clio ve Megane satışına imza atan Renault 20. kez liderliğini ilan etti. Pazarın toplam satışında 206 bin 69 adet yerli üretim araçlardan oluşurken, kalan 272 bin 991 adet araç ise ithal olarak satıldı.

Altan Aytaç

EGEA 4 YILDA 183 BİN SATTI

Fiat, yüzde 15,9’luk pazar payıyla 2019 yılında Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının lideri oldu. Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili Fiat Egea ise 2015 yılından bu yana devam eden liderlik başarısını dördüncü yılında da sürdürdü. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2015 yılından beri bizleri gururlandıran Fiat Egea Ailesi’nin satışa ilk sunulduğu günden bugüne kadarki satış adedi 183 bini geçti. Fiat Egea, 2019 yılında toplam 55 bin 430 adetlik satış başarısına imza attı ve bu yıl da liderliğini sürdürdü” diye konuştu.

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YERLİ CLİO İPİ GÖĞÜSLEDİ

Renault, binek otomobil pazarında 60 bin 668 adet satış adedi ve yüzde 15,7 pazar payı ile 20. kez binek otomobil pazar liderliği ünvanını aldı. Renault, 2019 yılında toplam pazarda 64 bin 977 adet ve 13,6 pazar payı kaydetti. 2019 yılında Türkiye’nin en çok satılan ilk 3 modelinden 2’si Renault markasına ait. Türkiye’nin en çok tercih edilen modelleri sıralamasında Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen. Clio HB 2. sırada, Megane Sedan ise 3. sırada yer aldı. Clio HB 2019 yılında kaydettiği 24 bin 213 adet satış rakamı ile B HB segmentinin açık ara lideri oldu. Clio HB, segmentinden aldığı yüzde 46 pay ile en yakın rakibinden yaklaşık 4 kat fazla satış rakamına imza attı. Megane Sedan 22 bin 414 adet satış adedi ile C Sedan segmentinde 2. sırada yer aldı.

ŞUBAT’TA TAZELENECEK

Reanult Mais Genel Müdür Berk Çağdaş, birinci olmalarından dolayı gururlandıklarını ifade ederek, “Clio HB’in 2019 yılında elde ettiği satış rakamı ve segment liderliği ise, Şubat ayında müşterilerimizin beğenisine sunacağımız Yeni Clio’nun başarısı konusunda olumlu bir veri oldu. Sektör adına çok daha pozitif bir beklenti ile girdiğimiz 2020 yılında, Bursa’da OYAK Renault Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio’nun ayrıca yılın ilk yarısında pazara sunacağımız Yeni Captur’ün de markamıza ve satışlarımıza olumlu desteği olacağını öngörüyoruz” dedi.

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HAFİF TİCARİYE FORD DAMGASI

Hafif ticari araç segmentinde ise yerli üretici Ford 31 bin 405 adetlik satışıyla yılı lider tamamladı. Ford’u 19 bin 90 adetlik satışıyla yerli üretici Fiat, 9 bin 676 adetlik satışıyla ithal Volkswagen takip etti. Hafif ticaride 2019’da 91 bin 804 adet satış oldu.

DİZEL ASLAN PAYINI ALDI

2019’da pazarda satılan 479 bin 60 adet aracın 1600cc altındaki otomobil satışlarında yüzde 21,9, 1600-2000cc aralığında motor hacmine sahip otomobil satışlarında yüzde 34,4 ve 2000cc üstü otomobillerde yüzde 18,6 azalış izlendi. 2019 yılında 222 adet elektrikli ve 11 bin 974 adet hibrit otomobil satışı gerçekleştirildi. Aynı dönemde otomobil pazarında ortalama emisyon değerlerine göre en yüksek paya yüzde 40,07 oranıyla 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 155 bin 158 adetle sahip oldu. Dizel otomobil satışlarının payı yüzde 52,03’e gerilerken, otomatik şanzımanlı otomobillerin payı yüzde 66,48’e ulaştı.

Otomobil pazarı segmentinin yüzde 85,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerinde yer alan araçlar oluşturdu. Segmentlere göre değerlendirildiğinde, en yüksek satış adetine yüzde 61,8 pay ve 239 bin 254 adetle C segmenti ulaştı. Kasa tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 49,9 pay ve 193 bin 82 adetle yine Sedan otomobiller oldu.