Penta Teknoloji kârlılık ve ciroda hız kesmedi: Önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69 arttı

Penta Teknoloji, 2023’teki rekor finansal performansını bu yılın ilk üç ayında da sürdürdü. Şirket 2023’teki güçlü finansal pozisyonunu, kârlılık ve cirodaki başarılarını 2024’e de taşıdı. Penta Teknoloji’nin ilk üç aylık konsolide cirosu önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69’luk artışla 6 milyar TL olurken, brüt kârı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 71 artışla toplam 434,9 milyon TL olarak gerçekleşti.