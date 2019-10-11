Ekonomi Persan Tarabya markasının yeni koleksiyonu Hiva görsel bir şölene dönüşen yeni klasikler sunuyor
İŞ DÜNYASI

Persan Tarabya markasının yeni koleksiyonu Hiva görsel bir şölene dönüşen yeni klasikler sunuyor

Persan, Tarabya markasının yeni koleksiyonu Hiva, özgün yorumlarıyla naif bir dengede birleşen, eklektik yapısıyla görsel bir şölene dönüşen yeni klasiklerden oluşuyor.

iLAN Yeni Şafak
Hiva
Hiva

Alışılagelmiş klasik desen tarzının dışına çıkarak yeniden yorumlanan etnik motifler, Hiva Koleksiyonu’nun en karakteristik özelliği.

Koleksiyonda parçalı ikat desenlerin yanı sıra, kilim desenler ve tona ton renklerde gizlenmiş eskitme damask desenler dikkat çekiyor. Kanaviçe ve goblen örgülerin kullanıldığı Hiva, yıpranmış efekti verilen dokuları ile hayranlık uyandırıyor. Mat, natürel dokular ile birlikte kullanılan saten, desenlerin zarafetini arttıran güçlü bir etki yaratıyor.

Koleksiyonun en çarpıcı kumaşlarından biri olan lüks, saten perdelik, gölgelendirme efektiyle çarpıcı bir etki bırakan büyük yaprak deseniyle göz kamaştırıyor.

Koleksiyon, kübik formların kullanıldığı soyut desenler ve küçük raporlu geometrik desenler ile tamamlanıyor.

  • Eğer klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz, evinizi lüks, zarif ve bir o kadar da ağırbaşlı kumaşlarla dekore etmek istiyorsanız Tarabya, Hiva Koleksiyonu’nu mutlaka yakından incelemelisiniz.
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