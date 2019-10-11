Persan Tarabya markasının yeni koleksiyonu Hiva görsel bir şölene dönüşen yeni klasikler sunuyor

Alışılagelmiş klasik desen tarzının dışına çıkarak yeniden yorumlanan etnik motifler, Hiva Koleksiyonu’nun en karakteristik özelliği.
Koleksiyonda parçalı ikat desenlerin yanı sıra, kilim desenler ve tona ton renklerde gizlenmiş eskitme damask desenler dikkat çekiyor. Kanaviçe ve goblen örgülerin kullanıldığı Hiva, yıpranmış efekti verilen dokuları ile hayranlık uyandırıyor. Mat, natürel dokular ile birlikte kullanılan saten, desenlerin zarafetini arttıran güçlü bir etki yaratıyor.
Koleksiyon, kübik formların kullanıldığı soyut desenler ve küçük raporlu geometrik desenler ile tamamlanıyor.
- Eğer klasikten vazgeçemeyenlerdenseniz, evinizi lüks, zarif ve bir o kadar da ağırbaşlı kumaşlarla dekore etmek istiyorsanız Tarabya, Hiva Koleksiyonu’nu mutlaka yakından incelemelisiniz.