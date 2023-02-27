Pes etmeyip istihdamı artıracak

Dünyaca ünlü birçok giyim markasının tedarikçisi olan Gelişim Grubu’nun Adıyaman OSB’deki fabrikasında deprem sebebiyle üretim durdu.
Depremde yaşanan yıkım, 11 şehirde üretimi de olumsuz etkiledi. Dünyaca ünlü birçok markanın tedarikçileri arasında yer alan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin ilk bin ihracatçı listesinde kendi sektöründe 28’inci sırada yer alan hazır giyim üreticisi ve ihracatçısı Gelişim Grubu’nun Adıyaman’daki tesisinde deprem nedeniyle üretim durdu. Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) konfeksiyon fabrikasını 2009 yılında hizmete açan şirket, geçen yıl bu tesisin yanında 100 milyon TL’lik bir yatırımla ilave bir tesis daha kurmuştu.
TESLİMATTA AKSAMA YOK
Adıyaman’daki fabrikada üretimin durması nedeniyle Avrupalı markalardan aldıkları siparişleri kendilerine fason üretim yapan Anadolu’daki 10’un üzerindeki firmaya yönlendirdiklerini belirten Gelişim Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay, bu nedenle siparişlerin teslimatında hiçbir sorun yaşamadıklarını söyledi. Adıyaman’daki tesisi iki ay içinde yeniden üretime almak için çalıştıklarını belirten Akçay, depremden ağır yara alan Adıyaman’da 414 çalışanın olduğunu, ilave tesisin de devreye girmesiyle buradaki çalışan sayısını önümüzdeki yıl 750’ye çıkaracaklarını söyledi.
350 KONTEYNERLİK YAŞAM KENTİ KURUYOR
İkisi İstanbul’da olmak üzere 3 üretim tesisinde bin 400 çalışanı bulunan Gelişim Grubu’nun hazır giyim üretiminin yanı sıra enerji, eğitim ve teknoloji sektörlerinde de faaliyetleri bulunuyor. Depremzedelerin yaralarını sarmak için büyük gayret içinde olduklarını ifade eden Akçay, deprem anından itibaren fabrikanın sosyal alanlarını depremzedelere ve bölgede görev yapan kamu personelinin hizmetine açtıklarını söyledi. Ayrıca, Adıyaman’daki depremzedelere AFAD aracılığıyla bir TIR yiyecek, yaklaşık 20 bin adet giyecek, battaniye ve jeneratör gönderdiklerini belirten Akçay, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) çatısı altında Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi’nde 350 konteynerden oluşan bir yaşam kenti kurmak için çalıştıklarını dile getirdi.