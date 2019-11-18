Ekonomi Petlas Türkiyenin yere basan gücü
OTOMOTİV

Petlas Türkiye’nin yere basan gücü

Yerli lastik sanayisinin devi Petlas yerli savunma sanayisinin tüm ihtiyacını gideriyor. AKO Grubu CFO’su Furkan Yazgan, “F-5, F-16, İHA, TOMA, Kirpi, Ejder Yalçın gibi savunmanın önemli oyuncularına lastik üreti- yoruz. Bu lastikler tamamen yerli bilgi biri- kimi ile dışa bağımlı olmadan üretiliyor” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
İHA’LARDAN ZIRHLI ARAÇLARA TÜM LASTİKLERİ ÜRETİYOR
İHA’LARDAN ZIRHLI ARAÇLARA TÜM LASTİKLERİ ÜRETİYOR

2005 yılında Abdulkadir Özcan Şirketler Grubu (AKO Grubu) bünyesine katılan ve yerlilik timasli haline gelen Petlas, savunma sanayisinin yere basan gücü oldu. İHA’lardan zırhlı araçlara kadar geniş bir yelpazede lastik üretimine imza attıklarını söyleyen AKO Grup CFO’su Furkan Yazgan grubun faaliyetlerini ve Petlas’ın vizyonunu Yeni Şafak’a anlattı.

Furkan Yazgan

3 MİLYAR LİRA CİRO YAPACAK

Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli sermayeye sahip lastik markasının Petlas olduğunu ve fabrikalarında Starmaxx ile Milestone markalarınında üretimi yaptıklarını söyleyen Yazgan, “Grubumuz, lastiğin yanı sıra, akü ve jant üretimi gerçekleştirmekte ve lastik kaplama sektöründe de faaliyet gösteriyor. Ulusal çerçevede bin 200’e yakın bayi ile Türkiye’nin en büyük satış ağına sahibiz. Grubumuzun toplam gelirleri içerisinde lastiğin payı yüzde 80-85 düzeyinde. Grup cirosunun geri kalanı ise, akü ve jant üretiminin yanı sıra, lastik kaplama ve diğer satış faaliyetlerinden elde ediyoruz. AKO Grup, 2005 yılından bu yana Petlas bünyesinde toplam 3,7 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdi. AKO Grubun yıllık cirosunun 2019 sonunda yaklaşık 3 milyar lira düzeyinde gerçekleşmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İHA’LARIN LASTİĞİ PETLAS’TAN

4 bin kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen AKO Grup CFO›su savunma sanayisinin yere basan gücü olduklarının altını çizdi. Furkan Yazgan savunma ile ilgili sözlerine şöyle devam etti: “Petlas, savunma sanayi ihtiyaçlarına yönelik milli lastikleri de, yerli sermaye, yerli Ar-Ge, yerli iş gücü ile üretiyor. Bugün, 2 bin 500 farklı ebat ve 100 farklı desende lastik üreten Petlas’ın ürün portföyü içerisinde, askeri birliklerin ve güvenlik güçlerinin envanterinde yer alan hava ve kara taşıtlarının özel ihtiyaçlarına özel vasıflı lastikler yer alıyor. Petlas’ın en ufak ebatlı lastiği F-5 savaş jetlerinin ön lastiğidir. Petlas bunun yanı sıra, üretimi ülkemizde gerçekleştirilen F-16 savaş jetlerinin ve İHA’ların lastiklerini de üretiyor. Petlas bünyesinde, TOMA’lar ve Kirpi model zırhlı araçlar için özel lastiklerin de geliştirip üretiliyor. Mermi isabet alsa da yola devam edebilen özellikte lastikleriyle vatan savunması ve güvenliğinin gerektirdiği en zorlu koşullarda vatan evlatlarımızın yanında yer alıyoruz. Bu lastikler, tamamen yerli bilgi birikimi ile, dışa bağımlı olmadan üretiliyor.”

100 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYOR

Yüzde 100 yerli sermaye ile yerli Ar-Ge ve yerli iş gücüyle üretilen lastiklerin 100 ülkeye ihraç edildiğini aktaran Yazgan, “Türkiye’nin küresel markası olarak, Avrupa başta olmak üzere Amerika, Peru, Norveç, Mısır, Uzak Doğu ülkeleri dahil olmak üzere, farklı tüketici tercihlerini, yol koşullarını, pazar ve rekabet dinamiklerini barındıran çok geniş bir coğrafyaya ihracat gerçekleştiriyoruz. İhracat coğrafyamız içerisinde yer alan Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarında, iş ve tarım makineleri segmentinde tartışmasız pazar lideriyiz. Yüksek ürün kalitemizle bölge genelinde, beslenme ve kalkınma açısından kritik değer arz eden iş ve tarım makinaları segmentinde, yüzde 50’yi aşan bir paya sahip bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde bu pazar payını yüzde 60’lar seviyesine çıkarıp, ülkemiz ekonomisine ve bölge kalkınmasına daha fazla fayda sağlamayı hedefliyoruz. Orta Doğu pazarında binek otomobiller segmentindeki payımız ise, yüzde 3-10 seviyesinde seyrediyor. Bu bölgedeki pazar payını yüzde 15 düzeyine çıkarma hedefimiz var. Bu, Orta Doğu bölgesine binek otomobil lastik ihracatımızın 120 milyon dolar seviyesine gelmesi demek. AKO Akü ise iç pazarda konumunu giderek güçlendirmenin yanı sıra, 60’dan fazla ülkeye de ihracat gerçekleştiriyor. İhracat yaptığı ülke sayısını kısa sürede 25’e çıkaran, Güney Amerika ülkesi Guetamala’dan bile müşterileri bulunan AKO Jant, aynı zamanda ülkemiz için büyük stratejik değeri olan yerli askeri araçların pek çoğu için özel tasarım zırhlı jantlar da üretiyor” açıklamasında bulundu.

  • Lastikte dönüşüm fabrikası kuracak
  • AKO’nun en önemli yatırımlarından birinin lastik dönüşüm fabrikası olacağını vurgulayan CFO Yazgan, “AKO Grup tarafından gerçekleştirilecek 30 milyon dolar yatırımla, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nde Türkiye’nin bu alandaki en büyük entegre geri dönüşüm tesisi kurulacak olan Petlas Entegre Lastik Geri Dönüşüm Tesisi, sıfır atık projesine ve cari açığa katkı sağlayacak. Bu tesis, sanayinin kauçuk ihtiyacını karşılaması ve çevre korumasına katkı amacıyla lastik atıklarının tamamen geri dönüştürülmesini sağlayacak. Üretime 2020’de başlaması planlanan ve 80 bin metrekare açık, 21 bin metrekare kapalı alana sahip olacak tesiste, Türkiye’de bir yılda ortaya çıkan yaklaşık 350 bin ton lastik atığın dörtte biri nitelikli ham maddeye dönüştürülebilecek. Türkiye’de stratejik sektörlerde üretim gerçekleştiren sanayi kuruluşlarının, her yıl 11 bin ton civarında geri dönüştürülmüş kauçuk türevi ithal ediliyor” ifadelerini kullandı.

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