Ekonomi Petrol fiyatlarına Çin darbesi Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi
DÜNYA EKONOMİSİ

Petrol fiyatlarına Çin darbesi: Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Çin’deki koronavirüs tedbirlerine yönelik protestolar hızla yayılırken ortaya çıkan tablo yatırımcıların risk alma iştahını baskılayıp, kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresi de arttırdı. Öte yandan ABD dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’ya yönelik yaptırımları hafifletti. Peş peşe yaşanan iki gelişme brent petrol fiyatlarına adeta darbe vurdu. Petrolün varil fiyatı aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Petrol fiyatlarına Çin darbesi: Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi
Foto/arşiv

Çin'deki protestolar yatırımcıların risk alma iştahını baskılar ve enerji talebi görünümünü bozarak kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresi artırırken petrol Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD ham petrolü üç haftalık kayıpların ardından varil başına 74 dolara düştü. Brent petrol de 81 dolarları gördü.

Sert sıfır-Kovid kısıtlamalarına yönelik protestolar, hafta sonu dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de hızla yayıldı ve emtialarda bir satış dalgasına neden oldu.

Gelişmeler, güvenli liman alımlarıyla doları yükseltti ve hammaddeleri daha az çekici hale getirdi.

Diğer yandan Avrupa Birliği, Rusya petrolüne fiyat tavanı içeren yaptırımları nihayete kavuşturmak için bugün görüşmelere devam edecek. Müzakereler Polonya ve Baltık ülkelerinin 65 dolarlık fiyat tavanının Moskova yönetimi için “fazla cömert” olduğunu belirtmesiyle cuma günü durmuştu. Polonya, söz konusu fiyat tavanının halihazırda piyasadaki Rus petrolü fiyatına oldukça yakın olduğunu belirtiyor. Nihayete kavuşturulması beklenen yaptırımlar 5 Aralık itibarıyla fiyat tavanı üzerinde satılan Rus petrolünü taşıyan gemilere sigorta yapılmaması kuralını getirecek. AB’nin bu hamlesine karşı Kremlin de bir taslak hazırladı. Taslakla birlikte, fiyat tavanı uygulayacak ülkelerle Rus şirketlerinin petrol ticaretine yasak getirilmesi planlanıyor.

Singapur'daki ING Groep Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Petrol piyasasındaki duyarlılık olumsuz olmaya devam ediyor ve Çin'de hafta sonu boyunca yaşanan gelişmeler kesinlikle yardımcı olmayacak" dedi.

PETROL FİYATLARINA VENEZUELA ETKİSİ

Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir gelişme de ABD-Venezuela kanadından geldi. ABD dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’ya yönelik yaptırımları hafifletti. Ambargonun gevşemesi petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine bir indirim daha geldi
FOTOĞRAF 12
Title
Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor.
Title
Cuma akşamı 83.71 dolar varil fiyatına sahip olan Brent petrol haftaya düşerek başladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.35 geriledi ve 81.36 dolara indi.
Title
Bu düşüşün ardından Türkiyede satılan motorinin litre fiyatında da indirim beklentisi oluştu.
Title
Güncel fiyatlara baktığımız zaman son olarak Cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor.
Title
Motorinin litre fiyatına 82 kuruşluk indirim geldi.
Title
İndirimin bugün itibariyle pompaya yansıması bekleniyor.
Title
25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı.
Title
Son gelişmeyle motorine son 1 haftada toplam 1 lira 77 kuruş indirim gelmiş olacak.
Title
İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları…İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TLİstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL
Title
İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TLİstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TLİstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL
Title
Ankarada benzin litre fiyatı 20.31 TLAnkarada motorin litre fiyatı 24,03 TLAnkarada LPG litre fiyatı 10.78 TL
Title
İzmirde benzin litre fiyatı 20.32 TLİzmirde motorin litre fiyatı 24,07 TLİzmirde LPG litre fiyatı 10,49 TL
Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine bir indirim daha geldi
Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından yeni bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatına 82 kuruşluk indirim geldi. İndirimin bugün itibariyle pompaya yansıması bekleniyor. İşte indirim sonrası motorinin litre fiyatında son rakamlar..


Hurda cihazlardanaltın çıkarıyor

Hurda cihazlardan
altın çıkarıyor

​Herkesin evinde var: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde...
Sahne sırası Ronaldoda

Sahne sırası Ronaldo'da

Dünya Kupası'nda bugün 4 maç oynanacak.
Petrol fiyatlarına Çin darbesi

​İki bölgede sıcak çatışma: 14 terörist öldürüldü

Suikastın karanlık adamı.

​Uçak yüksek gerilim hattına takıldı.

Erdoğan liderliğinde büyük başarı sağlandı.

Güvenlik kameraları o anlarda kayıtaydı.

İlk ciddi kış provası yapılacak.

Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler geliyor.

​İzmir'de olaylı maç: Zırhlı araçlar eşlik etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.