Petrol fiyatlarına Çin darbesi: Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Çin'deki protestolar yatırımcıların risk alma iştahını baskılar ve enerji talebi görünümünü bozarak kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresi artırırken petrol Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
ABD ham petrolü üç haftalık kayıpların ardından varil başına 74 dolara düştü. Brent petrol de 81 dolarları gördü.
Sert sıfır-Kovid kısıtlamalarına yönelik protestolar, hafta sonu dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de hızla yayıldı ve emtialarda bir satış dalgasına neden oldu.
Gelişmeler, güvenli liman alımlarıyla doları yükseltti ve hammaddeleri daha az çekici hale getirdi.
Diğer yandan Avrupa Birliği, Rusya petrolüne fiyat tavanı içeren yaptırımları nihayete kavuşturmak için bugün görüşmelere devam edecek. Müzakereler Polonya ve Baltık ülkelerinin 65 dolarlık fiyat tavanının Moskova yönetimi için “fazla cömert” olduğunu belirtmesiyle cuma günü durmuştu. Polonya, söz konusu fiyat tavanının halihazırda piyasadaki Rus petrolü fiyatına oldukça yakın olduğunu belirtiyor. Nihayete kavuşturulması beklenen yaptırımlar 5 Aralık itibarıyla fiyat tavanı üzerinde satılan Rus petrolünü taşıyan gemilere sigorta yapılmaması kuralını getirecek. AB’nin bu hamlesine karşı Kremlin de bir taslak hazırladı. Taslakla birlikte, fiyat tavanı uygulayacak ülkelerle Rus şirketlerinin petrol ticaretine yasak getirilmesi planlanıyor.
Singapur'daki ING Groep Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Petrol piyasasındaki duyarlılık olumsuz olmaya devam ediyor ve Çin'de hafta sonu boyunca yaşanan gelişmeler kesinlikle yardımcı olmayacak" dedi.
PETROL FİYATLARINA VENEZUELA ETKİSİ
Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir gelişme de ABD-Venezuela kanadından geldi. ABD dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’ya yönelik yaptırımları hafifletti. Ambargonun gevşemesi petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.