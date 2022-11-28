Petrol fiyatlarına Çin darbesi: Aralık ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi

Çin'deki protestolar yatırımcıların risk alma iştahını baskılar ve enerji talebi görünümünü bozarak kırılgan olan küresel ham petrol piyasasındaki stresi artırırken petrol Aralık'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

ABD ham petrolü üç haftalık kayıpların ardından varil başına 74 dolara düştü. Brent petrol de 81 dolarları gördü.

Sert sıfır-Kovid kısıtlamalarına yönelik protestolar, hafta sonu dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de hızla yayıldı ve emtialarda bir satış dalgasına neden oldu.

Gelişmeler, güvenli liman alımlarıyla doları yükseltti ve hammaddeleri daha az çekici hale getirdi.

Diğer yandan Avrupa Birliği, Rusya petrolüne fiyat tavanı içeren yaptırımları nihayete kavuşturmak için bugün görüşmelere devam edecek. Müzakereler Polonya ve Baltık ülkelerinin 65 dolarlık fiyat tavanının Moskova yönetimi için “fazla cömert” olduğunu belirtmesiyle cuma günü durmuştu. Polonya, söz konusu fiyat tavanının halihazırda piyasadaki Rus petrolü fiyatına oldukça yakın olduğunu belirtiyor. Nihayete kavuşturulması beklenen yaptırımlar 5 Aralık itibarıyla fiyat tavanı üzerinde satılan Rus petrolünü taşıyan gemilere sigorta yapılmaması kuralını getirecek. AB’nin bu hamlesine karşı Kremlin de bir taslak hazırladı. Taslakla birlikte, fiyat tavanı uygulayacak ülkelerle Rus şirketlerinin petrol ticaretine yasak getirilmesi planlanıyor.

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Singapur'daki ING Groep Emtia Stratejisi Başkanı Warren Patterson, "Petrol piyasasındaki duyarlılık olumsuz olmaya devam ediyor ve Çin'de hafta sonu boyunca yaşanan gelişmeler kesinlikle yardımcı olmayacak" dedi.

PETROL FİYATLARINA VENEZUELA ETKİSİ

Petrol fiyatlarını aşağı çeken bir gelişme de ABD-Venezuela kanadından geldi. ABD dünyanın en büyük petrol rezervine sahip ülkesi Venezuela’ya yönelik yaptırımları hafifletti. Ambargonun gevşemesi petrol fiyatlarındaki düşüşü hızlandırdı.

FOTOĞRAF 12 Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketlilikle birlikte benzin ve motorin fiyatlarında neredeyse iki günde bir değişiklikler yaşanıyor. Cuma akşamı 83.71 dolar varil fiyatına sahip olan Brent petrol haftaya düşerek başladı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2.35 geriledi ve 81.36 dolara indi. Bu düşüşün ardından Türkiyede satılan motorinin litre fiyatında da indirim beklentisi oluştu. Güncel fiyatlara baktığımız zaman son olarak Cuma gece yarısı 95 kuruşluk indirim gelen motorin, yeni haftaya da yeni bir indirim haberiyle başlıyor. Motorinin litre fiyatına 82 kuruşluk indirim geldi. İndirimin bugün itibariyle pompaya yansıması bekleniyor. 25 Kasım Cuma gece yarısından itibaren motorin grubunda 95 Kuruş indirim, benzin grubunda ise 55 kuruş zam yapıldı. Fiyat değişiklikleri pompaya yansıdı. Son gelişmeyle motorine son 1 haftada toplam 1 lira 77 kuruş indirim gelmiş olacak. İstanbul’da güncel akaryakıt fiyatları…İstanbul Anadolu yakası bir litre benzin fiyatı: 20.17 TLİstanbul Anadolu yakası motorin (mazot) litre fiyatı: 23.91 TL İstanbul Anadolu yakası LPG litre fiyatı: 10,46 TLİstanbul Avrupa Yakası bir litre benzin fiyatı: 20.16 TLİstanbul Avrupa Yakası motorin litre fiyatı: 23.89 TL Ankarada benzin litre fiyatı 20.31 TLAnkarada motorin litre fiyatı 24,03 TLAnkarada LPG litre fiyatı 10.78 TL İzmirde benzin litre fiyatı 20.32 TLİzmirde motorin litre fiyatı 24,07 TLİzmirde LPG litre fiyatı 10,49 TL Araç sahiplerine bir güzel haber daha: Motorine bir indirim daha geldi Araç sahiplerine peş peşe güzel haberler gelmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatındaki düşüşün ardından yeni bir indirim daha geldi. Motorinin litre fiyatına 82 kuruşluk indirim geldi. İndirimin bugün itibariyle pompaya yansıması bekleniyor. İşte indirim sonrası motorinin litre fiyatında son rakamlar.. BiP'te paylaş

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