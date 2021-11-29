​Petrol zincirine 45 yeni kuyu

Karadeniz’de keşfedilen rekor doğal gazın evlere ulaşması için çalışmalarını yoğunlaştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Anadolu’da da petrol ve doğal gaz arama çalışmaları ile ekonomiye destek sağlıyor.

SONUÇLAR YÜZ GÜLDÜRDÜ

Edilen bilgiye göre; geçen yıl Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere 48’i üretim, 39’u arama, 19’u ise tespit olmak üzere toplam 236 bin sondaj gerçekleştirilerek 106 kuyu açıldı. Arama kuyularının 6’sı petrol, 7’si doğal gaz, tespit kuyularının 12’si petrol, 1’i doğal gazdı. Üretim kuyularının ise 45’i petrol açısından olumlu sonuçlandı.

KASAYA 1.5 MİLYAR TL

Yapılan çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen üretim ve sağlanan gelirler de dikkat çekiyor. Buna göre, 2020’de 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretildi. Bu üretim sonucunda geçen yıl bütçeye 880 milyon TL gelir sağlandı. Bu yıl ekim ayında bu tutar 1 milyar 261 milyon TL olup yıl sonunda 1,5 milyar TL’yi geçmesi bekleniyor.

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