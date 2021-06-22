Ekonomi Plastikte maliyet artacak Kısıtlamarekorayakışmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Plastikte maliyet artacak: Kısıtlama rekora yakışmadı

Türkiye’nin mayıs ihracatında 2,1 milyar dolarlık performansıyla birinci olan kimya sektörünün en büyük kalemi plastik, atık ithalatının durmasıyla zor günler geçiriyor. Petrolden üretilen plastik hammadesinin yüzde 87’sini yurt dışından karşılayan Türkiye, tonunu 200 dolara aldığı atığı dönüştürerek 15 kat farkla 3 bin dolara ihraç ediyor. 2 Temmuz’da başlayacak yasak yüzünden sektör, yaklaşık 200 dolarlık ithal atıkların yerine 3 bin dolarlık petrol ham maddesi kullanmak zorunda kalacak.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Plastikte maliyet artacak: Kısıtlama rekora yakışmadı
Plastik sektörü atık ithalatının yasaklanmasından şikayetçi.

Yaptığı ihracatla rekorlara imza atan Türk plastik endüstrisi atık ithalatının kısıtlanmasıyla zor duruma düştü. Geçtiğimiz ay 2 milyar 130 milyon dolarla ihracatta rekorlar kıran kimya sektörü bu yılın ilk 5 ayda ise 9,6 milyar dolarlık performansıyla ihracatta birinci sırada. Kimya sektörünün alt kalemlerinden en fazla pay alan plastik ve mamulleri üretiminde kullanılan atıkların ithalatına kısıtlama getirilmesi, sektörü zor bir çıkmaza soktu.

Burak Önder
Burak Önder

KISITLAMA KÜLFET GETİRİR

  • Plastikçiler bu duruma anlam veremezken, en fazla cari açığın 8,1 milyar dolarla kendi sektörlerinde olduğunu belirtiyor. Konuştuğumuz sektör temsilcileri kararın yanlışlığına vurgu yapıyor. Türkiye’nin en büyük plastik sanayicilerinden Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) eski Başkanı ve Lüks Plastik Genel Müdürü Burak Önder, “Plastik endüstrisi her geçen gün büyüyor. Endüstride Avrupa’nın en büyük ikinci ve dünyanın ise altıncı ülkesiyiz. Atık ithalatının kısıtlanması ekonomik olarak bize külfet getirir. Gerekli tüm sistemlerin kurulmasıyla tekrar ithalat başlayabilir. Biz bunları dönüştürüp katma değer sağladıktan sonra ekonomik olarak refahı yakalayabiliriz” dedi.

PLASTİK ATIKLAR DÖNÜŞÜMLE BU HALE GELİYOR
PLASTİK ATIKLAR DÖNÜŞÜMLE BU HALE GELİYOR

PLASTİK SONSUZ KEZ DÖNÜŞEBİLİYOR

Geri dönüştürülebilen plastik atıkların çöp olmadığını da ifade eden Burak Önder, sözlerine şöyle devam etti: “Plastik çevreye zararlı algısı çok yanlış. Plastik sonsuz kez dönüştürebiliyor. Yerinde ayrıştırma ve dönüştürebilmede çok önemli gelir kaynağı da var. Bu bir kültür işi. O kültürü evden başlayarak devam etmemiz lazım. Teşvik edicilikle bunlar daha da geliştirebiliriz. Biz Türkiye’de bunu ayrıştıramıyoruz maalesef. Avrupa’da birinci sınıf ayrıştırma yapıyorlar. Türkiye’de bunu ayrıştırabilsek belki yurtdışına ihtiyacımız kalmaz. Kendi kendimize yetebiliriz. Fakat teşvik edici mekanizmalar zayıf. Örnek vermek gerekirse en basit pet şişeyi Avrupa’da depozito sistemi ile ücret karşılığı geri alıyorlar.”

AVRUPA SANAYİDE DÖNÜŞÜM İSTİYOR

  • Türkiye’nin Avrupa ihracatında ülkelerin ve firmaların sürdürülebilir Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinden dolayı sanayide dönüşüm ürünlerinin kullanılmasını şart koştuğunu söyleyen Önder, “Sağlık ve insan temaslı tüm ürünlerde birinci sınıf plastik hammadde kullanmak zorundasınız. Fakat bunların dışında kalan tüm ürünlerde Avrupalı müşteriler dönüşümden katkı yapmamızı istiyor. Bu da haliyle atığa olan ihtiyacı artırıyor. Diğer türlü iş vermiyor ya da yaptırım uyguluyor” açıklamasında bulundu.

200 DOLARA ALDIĞIMIZI 3 BİN DOLARA SATIYORUZ

Türkiye son 1,5 yılda 132 milyon dolarlık plastik atık ithal etti. 2020'de 72 milyon doları bulan atık plastik ithalatı bu yılın ilk 5 ayında ise 50 milyon dolar oldu. Atığın tonunu 200 dolardan ithal eden Türkiye, bunları işleyerek 15 kat farkla yurtdışına sattı. Bu da tonunu 3 bin dolarlara taşıyarak katma değer sağladı. Son 1,5 yılda kazandığı katma değer ise 1,9 milyar doları buldu. Mayıs ayında rekor kıran plastik sektörünün 1 aylık ihracatı ise 735 milyon dolara ulaştı. Sektörün son 1,5 yılda ulaştığı büyüklük ise yüzde 79’u geçti.

EN İYİ MÜŞTERİ ROMANYA VE ALMANYA OLDU

  • 2020’de 7 milyon 952 bin ton ve 8 milyar 89 milyon dolarlık plastik hammadde ithalatı yapılmıştır. Türkiye’nin en çok ithal ettiği plastik hammaddeleri polietilen ve polipropilen olarak öne çıkıyor. 2020 yılında 1 milyon 292 bin ton ve 1 milyar 480 milyon dolarlık plastik hammadde ihracatı yapılmıştır. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği plastik hammaddeler akrilik polimerler ve poliasetaller. Türkiye, 100’ün üzerinde ülkeden plastik hammadde ithal ederken 100’e yakın ülkeye de plastik hammadde ihraç etmektedir. Toplam plastik hammadde ithalatında ilk 3 sırayı S. Arabistan, Almanya, G. Kore ve almaktadır. Toplam plastik hammadde ihracatında ilk 3 sırayı Romanya, Almanya ve Mısır alıyor.
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