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Ekonomi

Platform Turizm'den depremzedelere destek

Personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunan Albayrak Grubu şirketlerinden Platform Turizm, 11 ilimizi etkileyen depremin ardından afet bölgeleri için tam destek sağladı.

16:41 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Platform Turizm, personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Platform Turizm, personel ve yolcu taşımacılığı, filo kiralama, seyahat acentesi işletmeciliği, gıda nakliye ve dağıtımı, personel destek hizmetleri gibi faaliyetlerde bulunuyor.

Platform Turizm’in 27 Şubat 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun sitesinden yapılan açıklamada, “Deprem felaketinin ardından, ilgili bölgelerde kullanılması ve ihtiyaçların teminine yönelik olarak 10 milyon TL'ye kadar ayni ve nakdi yardım olarak bağış yapılmasına, 2022 yılı olağan genel kurul toplantısında genel kurul onayına sunularak pay sahiplerine kapsamlı bilgi verilmesine, bağış ve yardımlara ilişkin olarak genel kurul onayı ile artırılacak olan 2023 yılına ilişkin yeni bağış tutarı limitinden düşülmek üzere yardım yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.




Platform Turizm Mali ve İdari İşler Müdürü Mikail Talha Bayraktar ise, bölgeye gönderilen yardımlarla ilgili, "Depremin meydana geldiği 6 Şubat’tan bugüne kadar toplam 79 adet otobüs ve minibüsümüzle depremzedelerimizin hizmetinde olmaya devam ettik. Halihazırda toplam 15 adet otobüsümüz deprem bölgesinde hizmet vermeye devam etmektedir. Yaraların sarılması noktasında depremzedelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Ülkemizi yasa boğan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dilerim" dedi.




#Platform Turizm
#Deprem
#Mikail Talha Bayraktar
44 dakika önce
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Platform Turizm'den depremzedelere destek
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