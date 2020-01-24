Emeklileri kendi müşterileri yapmak için kıyasıya rekabet eden bankalar en cazip teklifleri oluşturarak, oluşacak pastadan en büyük payı almak için kıyasıya bir rekabete girişti. Hükümet tarafından 12,3 milyon emekliye 2020 yılı için 366 milyar liralık kaynak ayrılırken, bankalarda bu ödeneği kendilerine çekmek için emekliye verdiği promosyon miktarlarını önceki sözleşme dönemine göre oldukça arttırdı. İlk olarak 2017 yılının Şubat ayında uygulanmaya başlanan emekli promosyon taahütlerinde önümüzdeki Şubat ayında yeni bir üç yıllık döneme girilecek. 2017 yılında 300 ile 450 olarak belirlenen taban ücretlerinin önümüzdeki ay ise 375-450 lira arasında olması bekleniyor. Bankalar ise devlet tarafından belirlenen bu sabit ücretlerin yanında yaptıkları kampanyalarla 2 bin 500 liraya kadar promosyon imkanı sunuyor.

PROMOSYON PASTASI 9,6 MİLYARI BULUYOR

Emeklilere verdikleri otomatik ödeme talimatıyla 150 lira ek promosyon ücreti sunan bankalar, ayrıca müşterileri olmak için şubelere gelen emeklilere beraberinde getirdiği emekli sayısı başına da 150’şer liralık ödeme yapıyor. 10 emekli ile sınırlandırılan bu kampanya da promosyon ücreti tüm maddeler uygulandığında 2 bin 500 liraya kadar artarken, oluşan promosyon ekonomisi de devasa boyutlara ulaşıyor. Tabandan hesaplandığında yaklaşık 5,5 milyar lira büyüklüğe ulaşan promosyon ekonomisi tavan ücretler dikkate alındığında ise 9,6 milyar lirayı buluyor. Yeni dönemde de emeklilerin taahhüt süreleri üç yıl olarak belirlendi. Emekliler üç yıllık taahüt vermeleri durumunda bu promosyonlardan faydalanabilecekler.

REKLAM

REKABET KIZIŞIYOR

Bankalar önümüzdeki ay belirlenecek olan promosyon ücretleri öncesinde teker teker yeni kampanyalarını uygulamaya başladı. Serbest piyasa koşullarında kıyasıya rekabetin kazanan tarafı ise emekliler olacak. Açıklanan her yeni kampanya bir öncekini geçmek için miktarları biraz daha artırırken, emeklinin promosyon kazancını da yukarıya çekiyor. Promosyon savaşları sadece emekliye verilen ücretlerde de yaşanmıyor. Bunun yanında bankalar normalde müşterilerine belli ücret karşılığı sunduğu hizmetleri de emekliler için ücretsiz hale getirerek müşterileri bünyesine çekmeye çalışıyor. Çoğu banka emeklilere herhangi bir yıllık kart aidatı uygulamazken, düşük faizli kredi ve kiralık kasa gibi imkanlardan da ücretsiz yararlanma olanağı sunuyor.

Fotoğraf: Arşiv

BÜTÇELERİNE 8 BİN 500 TL KATKISI VAR

Banka promosyonları ve devletin emeklilere yılda iki kez verdiği bayram ikramiyleriyle birlikte maaş ortalaması da etkileniyor. Halihazırda bir SGK(İşçi) emeklisi en düşük bin 263 lira maaş alırken, bu etkenlerle birlikte aylık ortalama 236 lira daha kazanç sağlıyor. Promosyonlar üç yıllık taahhüt şeklinde düşünüldüğünde ve bayram ikramiyeleri de üç yıllık olarak ele alındığında toplamda emekli bütçesine 8 bin 500 liraya varan ek kazamnç getiriyor. Durum böyle olduğunda sadece promosyonda yıllık 833 lira kazanan emekli, bayram ikramiyesiyle birlikte yıllık kazancını 2 bin 833 liraya kadar yükseltebiliyor. Sadece promosyondan hesaplandığında aylık artış 70 lira olurken, bayram ikramiyelerinin aylık etkisi ise 166 lira civarında.

1,2 MİLYON KİŞİYE TAVAN PROMOSYONU

Kampanyalarda dikkat çeken husulardan birisi ise kendilerine müşteri olarrak getirilen her bir emekli için 150 liralık promosyon veriyor olmaları. 10 emekli ile sınırlandırılan kampanya şartlarına göre 12,3 milyon emeklinin yalnızca 1,2 milyonu tavan promosyon ödemesi olan 2 bin 500 liralık imkandan faydalanabiliyor. Bu rakamlar baz alındığında 1,2 milyonluk emeklinin promosyon ödemeleri toplamda 3 milyar lirayı buluyor. Kalan 11 milyon 70 bin emeklinin tavan promosyon olan 450 lira ve 2 otomatik ödeme talimatı ile elde edeceği 600 liralık bedelin bankalara maliyeti ise 6 milyar 642 milyon lirayı buluyor. 12,3 milyon emeklinin tüm bu şartlar sağlandığında alacağı promosyon bedeli ise 9 milyar 642 milyon lira.