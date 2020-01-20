PSA-FCA’dan Bursa’ya iş çıkar

3.5 milyonluk satışıyla geçtiğimiz seneyi kapatan Peugeot, Citroen, DS ve Opel markalarını bünyesinde barındıran Fransız PSA Grubu’nun Türkiye pazar sonuçları açıklandı. PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille geçtiğimiz seneye ve gelecekte ne yapacaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Olivier Cornuaille

HER 5 SUV’DAN BİRİNİ SATTI

PSA Türkiye, satışlarını yüzde 12,4 yükseltti. Binek araç pazarında payını yüzde 12,6’ya çıkartan şirket, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 11,3 pazar payı elde etti. Böylece PSA, Türkiye’nin üçüncü büyük distribütörü olarak yılı tamamladı. PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, SUV segmentinin hızlı gelişimine değinerek “Her 5 SUV’den biri PSA logolu oldu” dedi. Cornuaille, SUV pazarından yüzde 22’lik pay aldıklarını ifade ederek, 2019 yılında 6 yeni modeli pazara kazandırdıklarını belirtti.

600 BİN ADEDİ GÖRÜRÜZ

Fotoğraf: Arşiv

Cornuaille, 2019 değerlendirmesini yaparken aynı zamanda 2020 beklentilerini de sıraladı. Başkan Cornuaille sözlerine şöyle devam etti: “2020 yılı için çok iyimserim. 2019 için ise son tahminler 520 bin adet seviyelerindeydi. Açık konuşmak gerekirse biz grup olarak hata yaptık. Temmuz ayında adetleri düşürdük. Bu yüzden sınırlı sayıda araç aldık. Eğer düşürmeseydik daha fazla satardık. Bu yıl için ise tahminlerimiz oldukça oturaklı. 600 bin adetlere kesin olarak ulaşırız.”

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ORTAKLIK TÜRKİYE İÇİN ÜRETİMDE FIRSAT

PSA ve Fiat Chrysler Automobiles grubunun birleşmesiyle ilgili mesajlar veren PSA Başkanı Olivier Cornuaille, Fiat’ın Bursa’daki tesislerinde üretim olabilmesine yönelik ipucu verdi. Kesin konuşmayan Cornuaille “PSA fabrikaları yüzde 100 dolu. Bu yüzden Türkiye bizim için büyük bir fırsat olacak” dedi. Böylece Cornuaille, üretim tarafında da yeni bir ortaklık olacağına dair ufak mesajlar iletti.

“Evlilik yapacağız” diyen Cornuaille “Ama daha çocuk sayımız belli değil. Ayrıca 45 ülkenin ‘Rekabet Kurumu’ndan bu evlilik için onay alınması gerekiyor. Buna Türkiye’de dahil. Biz imzaları zaten attık ama o ülkelerin de onay vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

C5 Aircross ivme kattı

Selen Alkım

Geçen yılın Mart ayında PSA Türkiye çatısı altında hizmet vermeye başlayan Citroen, pozitif büyümeye devam etti. 2019 sonunda 12 bin 033 adet satış ile pazar payını yüzde 2,5’e çıkaran markanın yeni çatısı oldukça iyi geldi. Marka aynı dönemde yüzde 16 daralan binek otomobil pazarında ise binek otomobil satışlarını yüzde 42 arttırdı. C5 Aircross ile yükselişe geçti. SUV modellerine olan ilginin meyvelerini toplayan marka, C5 Aircross modelini yılın son 4 ayında pazara sunmasına rağmen ilk 10 içine girdi. Model son 4 ayda segmentinden yüzde 6,5 pay aldı. Citroën Türkiye Pazarlama Direktörü Selen Alkım, “Citroen olarak 2020’de 19 bin 100 adet satış ile pazar payımızı yüzde 3,2’ye çıkartarak büyümemizi sürdüreceğiz” açıklamalarını yaptı. Alkım, Berlingo modelinin otomatik vites seçeneğini de Şubat 2020 itibarıyla pazara sunacaklarını aktardı.