Putin’den dikkat çeken Akkuyu NGS mesajı: Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Akkuyu Nükleer Güç Santrali İlk Nükleer Yakıt Getirme Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Ülkemiz 60 senelik gecikmenin ardından nükleer güç sahibi ülkeler ligine yükselmiştir" dedi.

'İkili ticaret hacmimizi artıracağız'

Törene canlı bağlantıyla katılan Rusya Devlet Başkanı Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali, Türk-Rus tarihinin en büyük projelerinden biri" dedi. Projenin gerçek anlamda Türk-Rus tarihçesinde en büyük ortak projelerden biri olduğunu vurgulayan Putin şunları söyledi: "Bu pilot bir projedir. Karşılıklı yarara dayalı, iki ülke arasındaki partnerliğimizi pekiştiriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la az önce yaptığımız telefon görüşmesinde bu hususları etraflıca ele aldık. İkili ilişkileri tüm yönleriyle ele almış bulunuyoruz. En önemlisi ekonomi ve ticaret alanındaki gelişmeleri daha da geliştirmeye karar verdik. İkili ticaret hacmimizi artıracağız. 62 milyar doların üzerinde çıktı ticaret. Ayrıca karşılıklı yatırımlarımızı artıracağız.

'Türkiye'de gaz merkezi kurulacak'

İki ülkenin pazarına da daha faal olmayı teşvik edeceğiz. Doğal gaz konusunda teşviklerini Rusya esirgemeyecek. Doğal gaz bugün çok pahalı bir ürün. Pazar fiyatı artacak. Türkiye nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak. Nükleer enerji dünyanın en ucuz enerjilerinden biridir. Gazımızın üçüncü ülkelere sevk edilmesi konusunda karar verdik. Türkiye'de gaz merkezi kurulacak, talebi olanlara bu merkezden gazı satacağız. Tarım alanında ticareti pekiştirmek koordinasyonumuzu artırmaya karar verdik. Fakir ülkelere un sevk etmek gibi Erdoğan'ın teklifi var. Rus buğdayından Türk fabrikaları un üretecek. Türk tatil beldeleri vatandaşlarımız tarafından büyük rağbet görüyor. Elbette bunun için olumlu zemin oluşturmak adına ikili uçak seferlerinin sayısının artırılmasına karar verdik. En kısa zamanda Türkiye Rus alt yapı malzemelerini sevk etmeye hazırız. İnşaat sektörü gelişmiş bir sektör Türkiye'de. Sıra dışı durumla karşı karşıyayız. Rusya, Türkiye'ye yardım ve tıbbi personel gönderen ilk ülke oldu. Sahra hastanesi kurduk. Bütün bu yardımlarımızı gönülden yapıyoruz. Türk partnerlere yardım eli uzatmaya hazırız, dostusunuz.









'Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak'

Birkaç dakika sonra mevkidaşlarıma ilgili sertifikayı vereceğiz. Akkuyu'da barışçıl nükleer enerji bayrağı dalgalanacak. Türkiye gelişmiş ülkeler kulübüne giriyor. Bunu 2023 senesinde başardınız. Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılını kutladığı senede yapalım dedi. Rosatom, Mersin şehrinin civarlarında bu santralin inşaatına 5 sene önce başladı. Biz de Cumhurbaşkanıyla törene katılmıştık. Kişisel takibimize esirgemiyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımızın kişisel çabaları olmadan bu başarı olamazdı. Bürokratik pürüzler çıkabiliyor, bütün bunlar ortak çabalarla üstesinden gelebildik. Rus ve Türk nükleer enerji uzmanları ve mühendisler ahenkle çalışıyorlar.

'Blokların tamamını aynı anda kuruyoruz'

Blokların tamamını aynı anda kuruyoruz. 3 nesil reaktörlerle donatılıyor, 4800 megavat kapasiteleri var. Bu dünyanın en büyük nükleer güç santralı kurmaktayız. Akkuyu projesi çerçevesinde sağlanan iş yerlerinin sadece bir kısmı. Maaşlar ailelere destek demek. Bu faaliyetleri ciddi anlamda katkı sağlıyor. Şantiyede çalışıyor, destekliyorlar. Malzemeleri tedarik ediyorlar, ulaşım hizmetlerini sunuyorlar. Sıfırdan yeni bir sektör kurmak ve santralin inşası şunu gösteriyor; Erdoğan ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını gösteriyor. Önünüze büyük hedefler koymayı biliyorsunuz. Emin adımlarla yürüyorsunuz."



















