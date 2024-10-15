QNB tek marka altında büyüyecek

Türkiye’de bankacılık alanında hizmet veren QNB Finansbank, QNB Grubu'nun uluslararası bir marka olma vizyonu doğrultusunda hizmetlerine ‘QNB’ olarak devam etme kararı aldı. Dün gerçekleşen isim değişikliğinin gerekçisini İstanbul’da düzenlenen basın toplantısıyla anlatan QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan, bankanın uluslararası sahada tek marka olarak operasyonlarını güçlendirip daha verimli hale getireceğini söyledi. Tan, dünyanın en değerli 40 bankası arasında yer alan Qatar National Bank’ın (Q.P.S.C.) tek marka altında büyüme stratejisi doğrultusunda isim dönüşümüne gittiğini belirtti.





YILSONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 43

Sene sonu döviz kuru tahminini ve enflasyon beklentilerini de paylaşan Ömür Tan, “Dolar-TL kurunda beklentimiz 36 lira, yılsonu enflasyon beklentimiz ise yüzde 42 seviyesindeydi ancak eylül ayı verilerinden sonra 43,5'e revize ettik. Merkez Bankası'ndan ilk faiz indirimi kasımda gelir diye düşünüyordum, ancak düşüncem kısa süre önce değişti. Aralık-ocak ayından önce faizlerde indirim beklemiyorum” ifadelerini kullandı. Tan ayrıca, dolar kurundan etkilenen şirketler için, “2020-2021 yılları arasında ihracat yapan şirketlere çok uygun fiyatlardan kaynaklar sağlandı. Bu kaynakları doğru kullanan şirketler şuanda zorluk çekmiyor bu noktada ‘zombi’ şirketlerin gerçek şirketlerden ayrıldığını görüyoruz" dedi.

Ömür Tan

ENFLASYON KÜRESEL BİR TEHDİT

Toplantıda güncel ekonomik faaliyetlere de değinen Ömür Tan şu ifadeleri kullandı; “Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın adımlarını ve yönetimini çok doğru buluyorum süreci başarılı ilerletiyorlar. Enflasyon küresel bir tehdit ve Türkiye de dünya ile paralel para politikaları uyguluyor. Geride bıraktığımız 16 ay içerisinde gerçekleşen iyileşmeyi Merkez Bankası rezervlerinde ve düşen Kredi Risk Primi’nde (CDS) görüyoruz. 2024’te 3 farklı kuruluştan not artışı alan tek ülkeyiz.” Enflasyonla mücadelenin bu alandaki etkilerine dikkat çeken Tan, faizler inmeye başladıktan sonra 2025 yılında bankacılık sektöründe güçlü bilançoların görüleceğini öngördüğünü söyledi.





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