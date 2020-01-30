Ekonomi Radisson Hotel Group ülkemizde üç otel daha açıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Radisson Hotel Group ülkemizde üç otel daha açıyor

Radisson Hotel Group, bu yıl içerisinde 3 oteli daha açmaya hazırlanıyor. İki otel, İstanbul’un tarihi ve turist semtlerinde hizmet verecek, üçüncü otel İzmir’in Aliağa ilçesinde hizmet sunacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Radisson Hotel Group.
Radisson Hotel Group.

İstanbul’un turistik semtlerinden Beyazıt ve Sultanahmet’te Pantur Turizm ve Ticaret AŞ yatırımı ile açılacak olan oteller, Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

  • Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet otelleri, Kapalıçarşı, Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik merkezlere yakınlığı ile önemli bir konuma sahiptir.

Radisson Hotel President Beyazıt, spa, balo salonu ve farklı restoranlarla hizmet verirken, Radisson Hotel Sultanahmet, 4 ayrı restorana ev sahipliği yapacak.

Radisson Hotel President Beyazıt, spa, balo salonu ve farklı restoranlarla hizmet verirken, Radisson Hotel Sultanahmet, 4 ayrı restorana ev sahipliği yapacak.

Radisson Hotel Group.

''30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor''

Üçüncü otel olarak İzmir’in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel İzmir Aliağa ise, Elif İntro Otelcilik tarafından destekleniyor ve otelin yeme-içme alanları, toplantı odaları, spa ve fitness alanları bulunuyor.

Radisson Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes, şunları söyledi;

“Radisson Hotel Group'un Türkiye pazarına olan güçlü taahhüdü, Türkiye'de 30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor. Radisson Hotel Group, üst segment kategorisinde, İstanbul’un en geniş otel zinciri olarak öne çıkıyor. Bu anlamda, markalarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile gurur duyuyoruz”

MGKdan Kudüs vurgusu

MGK'dan Kudüs vurgusu

​Erdoğan başkanlığındaki toplantının bildirisi yayımlandı.
Bu namertlik skandal ötesidir

Bu namertlik skandal ötesidir

Bahçeli'den Türk bayrağını yırtan Yunan vekile sert tepki.
8 farklı soruşturma başlatıldı

8 farklı soruşturma başlatıldı

Yıkılan binalarla ilgili Başsavcılık harekete geçti.
Yoğun kar geliyor

Yoğun kar geliyor

Meteorolojiden 22 ile kar yağışı uyarısı yapıldı.
Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.5 büyüklüğünde deprem

​Marmaris açıkları beşik gibi sallanıyor.
Seferler azaltılacak

Seferler azaltılacak

​Türk Hava Yolları'ndan koronavirüs önlemi.
Rusya<br>Çin sınırını kapattı

Rusya
Çin sınırını kapattı

​Vizeler askıya alındı, seferler ise iptal edildi.
O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

O elleri nasıl kırdığımızı iyi bilirler!

Çavuşoğlu'ndan Türk Bayrağı'nı yırtan Yunan vekile sert tepki.
Bunlar daha<br>iyi günlerimiz

Bunlar daha
iyi günlerimiz

​Çin'de yaşayan Akçay koronavirüs dehşetini anlattı.
Taşınma başladı

Taşınma başladı

Para politikaları İstanbul'dan yönetilecek.
İznimiz yok

İznimiz yok

​Yeni Malatyaspor'dan, Trabzonspor'a tepki.
'Koca Yusuf'<br> yola çıkıyor

'Koca Yusuf'
yola çıkıyor

Çin'deki 34 Türk'ü vatandaşını tahliye edecek.
Libya'daki<br>en kritik güvence

Libya'daki
en kritik güvence

Türk donanmasının Libya açıklarında olması ne anlama geliyor?
İlk kez<br>sesini duydu

İlk kez
sesini duydu

​42 yaşındaki kadının tek istediği gerçek oldu.
Deprem<br>kiraları da vurdu

Deprem
kiraları da vurdu

​M2 fiyatı 12 lira birden artış gösteren ilçeler var.
Ligler ertelendi

Ligler ertelendi

​Ülkede yayılan koronavirüs salgını futbolu vurdu.
Fahiş kiraya soruşturma

Fahiş kiraya soruşturma

​Bakan 'işlem yapılacak' dedi savcılık harekete geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.