Radisson Hotel Group ülkemizde üç otel daha açıyor

İstanbul’un turistik semtlerinden Beyazıt ve Sultanahmet’te Pantur Turizm ve Ticaret AŞ yatırımı ile açılacak olan oteller, Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet olarak hizmet vermeyi sürdürecek.

Radisson Hotel President Beyazıt ve Radisson Hotel Sultanahmet otelleri, Kapalıçarşı, Ayasofya, Topkapı Sarayı gibi tarihi ve turistik merkezlere yakınlığı ile önemli bir konuma sahiptir.

Radisson Hotel President Beyazıt, spa, balo salonu ve farklı restoranlarla hizmet verirken, Radisson Hotel Sultanahmet, 4 ayrı restorana ev sahipliği yapacak.

Radisson Hotel President Beyazıt, spa, balo salonu ve farklı restoranlarla hizmet verirken, Radisson Hotel Sultanahmet, 4 ayrı restorana ev sahipliği yapacak.

Radisson Hotel Group.

''30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor''

Üçüncü otel olarak İzmir’in Aliağa ilçesinde açılacak olan Radisson Hotel İzmir Aliağa ise, Elif İntro Otelcilik tarafından destekleniyor ve otelin yeme-içme alanları, toplantı odaları, spa ve fitness alanları bulunuyor.

Radisson Hotel Group Başkan Yardımcısı ve Geliştirme Üst Yöneticisi Elie Younes, şunları söyledi;

“Radisson Hotel Group'un Türkiye pazarına olan güçlü taahhüdü, Türkiye'de 30'un üzerinde otel ile büyümeye devam ediyor. Radisson Hotel Group, üst segment kategorisinde, İstanbul’un en geniş otel zinciri olarak öne çıkıyor. Bu anlamda, markalarımız, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız ile gurur duyuyoruz”