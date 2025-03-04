Raylı sistemde hedef 250 istasyon

Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren hat uzunluklarının toplamı bugün itibarıyla 2 bin 251 km olarak biliniyor. Bakanlık, 2025 yılı sonuna kadar Ankara-İstanbul T26 ve Çerkezköy-Kapıkule projelerinin, 2026 yılı sonuna kadar ise Ankara-İstanbul Doğançay Ripajı-2 ve Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli (Osmaneli-Bursa kesimi) projelerini tamamlanarak YHT uzunluğunun 2 bin 843 km’ye çıkarılmasını hedefliyor.