Rekabet ihlaline 13 milyar lira ceza

Rekabet Kurulu 2023-2025 döneminde açtığı 157 soruşturmayı sonuçlandırdı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Meclis'e gönderdiği yazılı soru önergesi yanıtında, Rekabet Kurulu'nun 2023'te 63, 2024'te 49, 2025'te ise 45 olmak üzere toplam 157 soruşturma sonuçlandırıldı. Son üç yılda verilen idari para cezalarının toplamı 13 milyar 230 milyon 470 bin 398 lirayı buldu. En yüksek ceza tutarının 2024 yılında kesildiği görüldü. 2023’te 2 milyar 697 bin lira, 2024’te 7 milyar 856 milyon lira ve 2025’te ise 2 milyar 676 milyon lira ceza kesildi.
TARIM VE GIDADA 617 İŞLEM
Son 3 yılda 617 teşebbüs ve kişi hakkında işlem yapıldı. 516 tüzel kişi ve 1 gerçek kişi hakkında idari para cezası verildi. Ayrıca gıda ve tarım sektörüne yönelik soruşturmalar kapsamında, 2023'te açılan 15 soruşturmanın 14'ü, 2024’te açılan 16 soruşturmanın 13'ü, 2025'te açılan 5 soruşturmanın tamamı ceza ile sonuçlandı. Son üç yılda gıda ve tarım sektörlerinde ceza verilen teşebbüs sayısının 174 olduğu bildirildi.
TAHSİLATI VERGİ DAİRELERİ YAPIYOR
Bakanlık, Rekabet Kurumu’nun idari para cezalarının tahsil yetkisine sahip olmadığını vurguladı. Cezaların, ilgili teşebbüslerin bağlı bulunduğu vergi daireleri tarafından tahsil edilerek Hazine'ye aktarıldığı, tahakkuk işlemlerinin Kamu Alacakları Tahsilat Platformu (KATP) üzerinden yürütüldüğü ifade edildi.