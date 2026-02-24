Rekabet ihlaline 13 milyar lira ceza

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın Meclis'e gönderdiği yazılı soru önergesi yanıtında, Rekabet Kurulu'nun 2023'te 63, 2024'te 49, 2025'te ise 45 olmak üzere toplam 157 soruşturma sonuçlandırıldı. Son üç yılda verilen idari para cezalarının toplamı 13 milyar 230 milyon 470 bin 398 lirayı buldu. En yüksek ceza tutarının 2024 yılında kesildiği görüldü. 2023’te 2 milyar 697 bin lira, 2024’te 7 milyar 856 milyon lira ve 2025’te ise 2 milyar 676 milyon lira ceza kesildi.