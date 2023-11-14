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Ekonomi

Rekabet Kurulu aralarında L'Oreal Türkiye'nin de olduğu dokuz kozmetik şirketine ceza yağdırdı

Rekabet Kurulu, dokuz kozmetik şirketine başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurul, aralarında L'Oreal Türkiye, Farmatek ve ELCA'nın da bulunduğu dokuz kozmetik şirketine çeşitli para cezaları verdi. En yüksek para cezasının 7.9 milyon TL olduğu belirtildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:22 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 14:55 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Rekabet Kurulundan 9 kozmetik şirketine ceza

Rekabet Kurulundan 9 kozmetik şirketine ceza

Rekabet Kurulu'ndan yapılan açıklama ise şöyle;

"Rekabet Kurulunun (Kurul) 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3), M(4), M(5), M(6), M(7), M(9), M(11) ve M(12) sayılı kararları uyarınca kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; Kurulun ara kararlarına istinaden teşebbüsler tarafından gönderilen taahhüt metinleri ile ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüsler tarafından açıkça kabul edilen uzlaşma metinleri neticesinde


Ayaz ve Ortakları Ltd
. Şirketi hakkında topla dağıt karteline katıldığı iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.083.338,41-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

SB Grup Kozmetik Anonim Şirketi
hakkında topla dağıt karteline katıldığı iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 184.675,76-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Easyvit Sağlık Ürünleri Sanayi AŞ
hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(4) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.217.437,18-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

ELCA Kozmetik Limited
Şirketi hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(5) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 7.909.453,64-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Farmatek İç ve Dış Tic. AŞ
hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(6) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 2.716.256,69-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Glohe Bitkisel Ürünler San. ve Tic. AŞ
hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(7) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 925.805,74-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

L'Oreal Türkiye Kozmetik San. ve Tic. AŞ
hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(9) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 87.387.007,53-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Rebul JCR Kozmetik Pazarlama AŞ
hakkında yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ettiği iddiasına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(11) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 5.357.950,92-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına,

Sistem Kozmetik San. ve Tic Ltd. Şti.
hakkında yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit ettiği ve internet satışlarını kısıtladığı iddialarına yönelik 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(12) sayılı Kurul kararı ile yürütülen soruşturmanın internet satışlarını kısıtlamaya yönelik davranışlar bakımından taahhüt ile; yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek iddiası bakımından ise uzlaşma ile sonlandırılmasına ve teşebbüse 1.784.584,28-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir."
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#L'Oreal
#Rebul JCR
#Sistem Kozmetik
#Glohe Bitkisel Ürünler
#Farmatek
#Easyvit Sağlık Ürünleri
#SB Grup Kozmetik
#Ayaz ve Ortakları Ltd
5 saat önce
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