Rekabet Kurulu aralarında L'Oreal Türkiye'nin de olduğu dokuz kozmetik şirketine ceza yağdırdı

Rekabet Kurulundan 9 kozmetik şirketine ceza
"Rekabet Kurulunun (Kurul) 13.04.2023 tarihli ve 23-18/343-M(3), M(4), M(5), M(6), M(7), M(9), M(11) ve M(12) sayılı kararları uyarınca kozmetik ve kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin yeniden satıcıların yeniden satış fiyatlarını tespit etmek, internet satışlarını kısıtlamak ve topla dağıt karteline katılmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un (4054 sayılı Kanun) 4. maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülmekte olan soruşturmalar kapsamında; Kurulun ara kararlarına istinaden teşebbüsler tarafından gönderilen taahhüt metinleri ile ihlalin varlığı ve kapsamı ile uzlaşma ara kararında öngörülen azami idari para cezası oranı ve tutarı teşebbüsler tarafından açıkça kabul edilen uzlaşma metinleri neticesinde