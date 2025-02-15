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Rekabet Kurulundan cips markası Frito Lay'e 1,3 milyar lira ceza

Rekabet Kurulundan cips markası Frito Lay'e 1,3 milyar lira ceza

19:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
AA
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Rekabet Kurulunun idari para cezası verdiği Frito Lay, sepetlerinde rakip firmaların cipslerine de yer verecek.
Rekabet Kurulunun idari para cezası verdiği Frito Lay, sepetlerinde rakip firmaların cipslerine de yer verecek.

Rekabet Kurulu, satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu gerekçesiyle cips markası Frito Lay'e yaklaşık 1 milyar 300 milyon Türk lirası idari para cezası verdi. Öte yandan kurum tarafından alınan karar doğrultusunda Frito Lay, rakip stant bulunmayan satış noktalarında stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayıracak. Frito Lay, İsrail'le olan ticari bağları nedeniyle boykot listesinde yer alıyor.

Rekabet Kurulu
, Türkiye'de
cips
ve
şekerleme
pazarında faaliyet gösteren
Frito Lay Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ
'ye yaklaşık 1,3 milyar lira ceza kesilmesini kararlaştırdı.
Rekabet Kurumu
nun internet sitesinde yer alan açıklamada,
Frito Lay
'in paketlenmiş cips sektöründe faaliyet gösteren rakiplerinin faaliyetlerini zorlaştırmak, satışlarını engellemek ve onları pazardan dışlamak suretiyle
Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla Kurul tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı bildirildi.

Rakiplere yapılan engele 1 milyar 300 milyon lira para cezası

Şirketin kendisinden paketlenmiş cips satın alan bakkal, market, büfe gibi satış noktalarında rakiplerinin satışlarını engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğunun tespit edildiği belirtilen açıklamada, teşebbüse yaklaşık 1 milyar 300 milyon lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

Açıklamada, kararın 200 metrekarenin altındaki satış noktaları için önemli olduğuna işaret edilerek, cips ve şekerleme pazarında ön plana çıkan Frito Lay'e birtakım yükümlülüklerin getirildiği vurgulandı.

Sepette rakiplerine yer verip belirtecek

Bu kapsamda, rakip stant bulunmayan satış noktalarında, Frito Lay stantlarının dikey ve görünür olarak yüzde 30'luk kısmının rakip ürünler için ayrılacağı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrılan bölüm seperatörle bölünecek ve bu bölümdeki her sepette okunabilir şekilde, 'Bu bölüm rakip cips ürünleri için ayrılmıştır' etiketi bulunacak. Herhangi bir sebeple rakip ürünlerin satış noktasında bulunmadığı veya tükendiği durumlarda rakip ürünler için ayrılan bu bölüm boş bırakılacak ve Frito Lay ürünleri ile doldurulmayacak. Satış noktalarına, rakip ürünlerin bulunurluğunu ve görünürlüğünü hedef alan herhangi bir yönlendirmede bulunulmayacak. Frito Lay, satış noktalarına en fazla bir cips standı yerleştirebilecek. Standart satın alma işlemleri haricinde, perakende satış noktalarına finansal fayda sağlanamayacak. Rakip ürünlerin de satış noktalarına girmesiyle tüketicilere sunulan seçenekler artacak. Alınan bu kararla Frito Lay'in rakiplerinin de büfe, bakkal, küçük market gibi satış noktalarına girmesi ve paketlenmiş cips pazarında tüketicilerin seçeneklerinin artırılması hedeflenmiştir."

Frito Lay boykot listesinde

Rekabet Kurulunun idari para cezası verdiği ABD menşeli
Frito Lay
, İsrail'le olan ticari bağları nedeniyle boykot listesinde yer alıyor.
PepsiCo’nun sahibi olduğu FritoLay’e bağlı bir çok cips markası mevcuttur. Sahibi PepsiCo, İsrail merkezli
SodaStream
markasının tamamına ve yine İsrail merkezli Sabra markasının yüzde 50’sine sahip.

SodaStream'in, İsrail’in gayrimeşru yerleşimlerinde fabrikalar açarak yasadışı işgale olanak sağladığı biliniyor.

Öte yandan PepsiCo’nun belirli bir hissesine sahip olduğu Sabra markasının hakim hissedarı Strauss Group'un İsrail askeri birimlerine destek ve malzeme tedariki sağladığı biliniyor.

Frito Lay markasında hangi cipsler bulunuyor?

Boykot listesinde yer alan ve Pepsi Co'nun yan kuruluşu olan Frito Lay bünyesinde birçok ünlü markayı da barındırıyor.

Frito Lay bünyesinde barındırdığı başlıca cips markaları şöyle:

Lay's, Ruffles, Çerezza, Doritos, Tostitos, Fritos, Cheetos, Rold Gold, Funyuns, Sun Chips, Burger Rings, Elma Chips, Fandangos, Cracker Jack, Munchos, Smartfood, Oberto, Hostess Potato Chips, Lay's Stax, Miss Vickie's, Munchies, Monster Munch, Walkers, Sabritas, The Smith's Snackfood Company, Stiksy, Baconzitos, Bluebird Foods, Nobby's, Toobs, Twisties, Gamesa, Kurkure, Uncle Chipps, Quavers, Squares, Wotsits, Sabra, Stacy's Pita Chips, Simba.



#Frito Lay
#Rekabet Kurumu
#Cips
#Ceza

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