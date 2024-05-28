İsrail destekçisi Algida'dan 'yerli malı' oyunu: Boykotu delmek için Google'da algıya giriştiler

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım saldırıları sonrası Siyonist sermayeye karşı boykot hareketi ortaya çıktı.

Türkiye ve dünyada Gazze hassasiyeti taşıyan tüm toplumlarca kabul gören boykot hareketi listesinin başlarında da Unilever firması geldi.

Algida'nın algı operasyonu

Boykot, gıdadan kozmetiğe bir çok alanda faaliyet gösteren Siyonist sermayeli şirkete karşı kararlılıkla sürdürülürken, Unilever çatısı altında faaliyet gösteren Algida ise Türkiye'de kirli bir operasyona imza attı.

Algida'nın, ABD menşeli Google'a reklam vererek kendisini Türkiye'de 'yerli marka' olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Google'da "hazır yerli dondurma markaları" ifadeleriyle yapılan arama sonucunda Algida'nın 'ücretli sponsorlu reklam' ile kendisini en üst sırada gösterdiği görüldü.

Filistinlilerin kanını elinde taşıyan Algida, bu yolla 'yerli malı' algısını kullanarak kendisini aklamaya ve boykotu delmeye çalıştı.











