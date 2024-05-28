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İsrail destekçisi Algida'dan 'yerli malı' oyunu: Boykotu delmek için Google'da algıya giriştiler

Filistinlilere soykırım saldırılarını sürdüren Siyonist İsrail'in güdümündeki Algida'nın Türkiye'de kirli bir operasyon girişimine imza attığı belirlendi. Boykot listesinin en başında yer alan Unilever'in markası Algida, ABD menşeli Google'a reklam vererek kendisini "Türk markası dondurma" olarak tanıttı. Filistinlilerin kanını elinde taşıyan Algida, bu yolla 'yerli malı' algısını kullanarak kendisini aklamaya ve boykotu delmeye çalıştı.

21:20 - 28/05/2024 Salı
Güncelleme: 23:07 - 28/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Algida'dan Google'da 'yerli malı' oyunu.
Algida'dan Google'da 'yerli malı' oyunu.

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik 7 Ekim 2023'te başlattığı soykırım saldırıları sonrası Siyonist sermayeye karşı boykot hareketi ortaya çıktı.

Türkiye ve dünyada Gazze hassasiyeti taşıyan tüm toplumlarca kabul gören boykot hareketi listesinin başlarında da Unilever firması geldi.

Algida'nın algı operasyonu

Boykot, gıdadan kozmetiğe bir çok alanda faaliyet gösteren Siyonist sermayeli şirkete karşı kararlılıkla sürdürülürken, Unilever çatısı altında faaliyet gösteren Algida ise Türkiye'de kirli bir operasyona imza attı.

Algida'nın, ABD menşeli Google'a reklam vererek kendisini Türkiye'de 'yerli marka' olarak gösterdiği ortaya çıktı.

Google'da "hazır yerli dondurma markaları" ifadeleriyle yapılan arama sonucunda Algida'nın 'ücretli sponsorlu reklam' ile kendisini en üst sırada gösterdiği görüldü.

Filistinlilerin kanını elinde taşıyan Algida, bu yolla 'yerli malı' algısını kullanarak kendisini aklamaya ve boykotu delmeye çalıştı.




#Algida
#Unilever
#Siyonist Sermaye
#Dondurma
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