Ekonomi Rekabet Kurulundan Paneke soruşturma
İŞ DÜNYASI

Rekabet Kurulu'ndan Panek'e soruşturma

Rekabet Kurulu, Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret AŞ hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rekabet Kurulundan Paneke soruşturma
Foto/arşiv

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, hızlı tüketim malları sektöründe tedarikçi olarak faaliyet gösteren Panek Ziraat Aletleri Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Otomotiv Yakıt Petrol Ürünleri Tarım Ticaret AŞ'nin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, yeniden satış fiyatının tespiti eylemine yönelik bulguları ciddi ve yeterli bularak, söz konusu firma hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Duyuruya göre, kamuoyunun Rekabet Kurulu kararları hakkında bilgilendirilmesi kapsamında yapılan bu açıklamalar, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Enerji krizi Türk şirketlerine fırsat kapılarını araladı: Avrupa'dan sipariş yağıyor
EKONOMİ
Enerji krizi Türk şirketlerine fırsat kapılarını araladı: Avrupa'dan sipariş yağıyor

Kapasite kullanım oranı yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti
EKONOMİ
Kapasite kullanım oranı yüzde 76,9 seviyesinde gerçekleşti

Eylülde 102 bin 506 adet yeni taşıt trafiğe çıktı
EKONOMİ
Eylülde 102 bin 506 adet yeni taşıt trafiğe çıktı
Yenileme ücreti belli oldu

Yenileme ücreti belli oldu

Sürücü belgesi değiştirmede son tarih yaklaşıyor.
21 ülke satın almak için bekliyor

21 ülke satın almak için bekliyor

Dünyada benzeri olmayan teknolojiyle üretildi.
Muhalifler ülkeyi yıkabilir

​Seçmenlerden karşıt görüşlere yoğun eleştiri

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Cumhurbaşkanlığı deneme tahtası değildir

Türkiye'de geliştirildi: Diğer ülkelerden ilgi yoğun.

​Sözleşmeliye kadro kimleri kapsayacak?

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.