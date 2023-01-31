Rekor üstüne rekor: İstanbul Havalimanı Avrupa'da ocak ayında da ilk sırada

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2023 yılı Ocak ayının dördüncü haftasına ilişkin hava trafik verilerini açıkladı. Verilere göre, Avrupa hava sahasında günlük ortalama 21 bin 429 uçuş gerçekleştirildi.

Avrupa’daki havalimanları arasında 2022 yılını uçuş sayısını bakımından ilk sırada tamamlayan İstanbul Havalimanı, ocak ayının 4’ncü haftasında da liderliğini sürdürdü. Günlük bin 229 uçuşla ilk sırada yer alan havalimanı, bin 104 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı takip etti.

EUROCONTROL istatistiklerine göre Avrupa’daki en yoğun 10 havalimanı içerisinde salgın öncesi dönemi ifade eden 2019 yılı performansının üzerine çıkabilen tek havalimanı olarak da İstanbul Havalimanı öne çıktı.