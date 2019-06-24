Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Renault Clio çığır açacak
OTOMOTİV

Yenilenen kasasıyla 2019 model Renault Clio

Renault Clio çığır açacak

15 milyon adetle en çok satan Fransız otomobili Renault Clio’nun 5’inci nesli tanıtıldı. Bursa Oyak Renault’da üretilen model için Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Clio B segmentinde yeni bir çığır açıyor. Rekabeti üst seviyeye taşıyor” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
5. nesil Renault Clio
5. nesil Renault Clio

Clio’ların en iyisi sloganıyla tanıtılan Renault Clio 5. nesliyle göz doldurdu. Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen lansmanla tüm dünyaya tanıtılan model beş benzinli ve iki dizel motoruyla motor çeşitliliğini artırırken, kaslı görünümü, teknolojik donanımı ve yüksek performansıyla kullananlar tarafından tam not aldı. Tanıtılan yeni Clio Ekim 2019’da Türkiye’de satışa sunulacak.

LİDERLİK BEŞİNCİ NESİLLE PEKİŞECEK

Berk Çağdaş

Yeni Clio’nun DNA’sını koruduğuna işaret eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile Yeni Clio’yu Türkiye’de Ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir” dedi.

EN BÜYÜK EKRAN CLİO’YA GELDİ

Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio’da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

REKLAM

5 BENZİNLİ 2 DİZEL MOTOR

Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile sunuluyor. Motor çeşitleri arasında benzinli manuel 1.0 SCe 65 beygir ve 75 beygir, Turbo 1.0 TCe 100 beygir, benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 beygir ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 beygir ile dizel manuel 1.5 dCi 85 beygir ve 1.5 dCi 115 beygir bulunuyor.

Renault'da haziran ayına özel fırsatlar
EKONOMİ
Renault'da haziran ayına özel fırsatlar
İmamoğlunu tebrik etti

İmamoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.
Bahçeliden ilk değerlendirme

Bahçeli'den ilk değerlendirme

'Cumhur İttifakı varlığını güçlü bir şekilde muhafaza edecektir.'
Sonuçlarhayırlı olsun

Sonuçlar
hayırlı olsun

CHP adayı Ekrem İmamoğlu açıklama yaptı.
Rakibimi tebrik ediyorum

Rakibimi tebrik ediyorum

Binali Yıldırım'dan seçime dair ilk açıklama.
İstanbul seçiminden sonuçlar

İstanbul seçiminden sonuçlar

Resmi olmayan sonuçlara göre, İmamoğlu kazandı.
Hatalı mühürler geçerli sayıldı

Hatalı mühürler geçerli sayıldı

YSK, AK Parti ile CHP'nin başvurusunu kabul etti.
58 teröriste<br>'pençe' darbesi

58 teröriste
'pençe' darbesi

Bakanlık, operasyonla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Başkan kalp<br>krizi geçirdi

Başkan kalp
krizi geçirdi

​İstanbul İl Seçim Kurulu'na başka bir isim vekalet edecek.

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

İstanbullu en isabetli kararı verecektir

​Cumhurbaşkanı Üsküdar'da oyunu kullandı.
Ucu bucağı görünmüyor

Ucu bucağı görünmüyor

​15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda seçim göçü.
Kırgınlıkları<br>bırakma zamanı

Kırgınlıkları
bırakma zamanı

Binali Yıldırım eşi ile Tuzla'da oy kullandı.

Ekrem İmamoğlu bir “proje”dir. Bunu bugün anlamayanlar yarın mutlaka anlayacak ve acı çekecektir. Ülkelerine duydukları sevgi yüzünden acı çekecektir. Bu yazılanların bir seçim meselesi olduğunu sananlar acı çekecektir.Video: * Kişilik profili, davranış kalıbı, ses tonu, söylemi, riyakarlığı, arsızl
Tunceli'de<br>sıcak çatışma

Tunceli'de
sıcak çatışma

Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Kadıköy'de can pazarı

Kadıköy'de can pazarı

Anne baba hayatını kaybetti, engelli oğulları kurtarıldı.
Havadan ve karadan<br>arama sürüyor

Havadan ve karadan
arama sürüyor

Sel felaketinde kayıp 3 kişi için 5. güne gelindi.
İstanbul<br>seçimini yapıyor

İstanbul
seçimini yapıyor

Yaklaşık 11 milyon seçmen için oy verme işlemi başladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.