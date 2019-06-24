Renault Clio çığır açacak

Clio’ların en iyisi sloganıyla tanıtılan Renault Clio 5. nesliyle göz doldurdu. Portekiz’in Lizbon şehrinde düzenlenen lansmanla tüm dünyaya tanıtılan model beş benzinli ve iki dizel motoruyla motor çeşitliliğini artırırken, kaslı görünümü, teknolojik donanımı ve yüksek performansıyla kullananlar tarafından tam not aldı. Tanıtılan yeni Clio Ekim 2019’da Türkiye’de satışa sunulacak.

LİDERLİK BEŞİNCİ NESİLLE PEKİŞECEK

Berk Çağdaş

Yeni Clio’nun DNA’sını koruduğuna işaret eden Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Üst segmentlere ait güvenli sürüş özellikleri ayrıca segmentinde ilk ve inovatif donanımları ile Yeni Clio’yu Türkiye’de Ekim ayında otomobilseverlerin beğenisine sunacağız. İlklerin markası olan Renault, Yeni Clio ile B segmentinde yeni bir çığır açıyor ve rekabeti bir üst seviyeye taşıyor. Türkiye’de Oyak Renault Fabrikaları’nda üretilen ve dünyaya ihraç edilen gururumuz Yeni Clio, sunduğu kalite, konfor ve güven ile yeni neslin ikonu olmaya hazırlanıyor. “Clio’ların en iyisi” olan Yeni Clio Avrupa’da ve Türkiye’de B segmentindeki başarılı performansını sürdürecek ve liderliğini pekiştirecektir” dedi.

EN BÜYÜK EKRAN CLİO’YA GELDİ

Clio, dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadar sunulan en iyi Clio olarak öne çıkıyor. Yeni Clio’da daha modern ve dinamik bir dış tasarım göze çarparken, iç mekanda üst segmente ait teknolojiler göze çarpıyor. “Akıllı Kabin-Smart Cockpit” konseptinin kilit unsuru olan 9,3 inçlik multimedya ekran, Renault’nun sunduğu en büyük ekran olma özelliğine sahip. Türkiye’de Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda üretilen Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile mükemmel güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Yeni Clio’da 360 derece kamera, bisikletli ve yaya algılama özellikli aktif acil fren destek sistemi gibi Renault ürün gamında ilk kez kullanılan Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) yer alıyor. En dikkat çekici özellik olan Trafik ve Otoyol Destek Sistemi, şehir otomobilleri için benzersiz bir özellik olarak öne çıkıyor. Bu gelişmiş sürüş destek sistemi, otonom araçlara geçişin ilk adımını oluşturuyor.

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5 BENZİNLİ 2 DİZEL MOTOR

Yeni Clio’nun motor seçenekleri arasına yeni 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ekleniyor. Yenilenen Clio, beş benzinli ve iki dizel olmak üzere zengin bir motor seçeneği ile sunuluyor. Motor çeşitleri arasında benzinli manuel 1.0 SCe 65 beygir ve 75 beygir, Turbo 1.0 TCe 100 beygir, benzinli otomatik Turbo 1.0 TCe X-Tronic 100 beygir ve Turbo 1.3 TCe EDC 130 beygir ile dizel manuel 1.5 dCi 85 beygir ve 1.5 dCi 115 beygir bulunuyor.