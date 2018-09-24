Renault’dan Google atağı

Renault-Nissan-Mitsubishi ve Google, Android işletim sisteminin araçlara entegrasyonunu sağlayacak teknoloji ortaklığını duyurdu. Renault-Nissan-Mitsubishi’den yapılan açıklamaya göre, 2021 yılından itibaren hayata geçirilecek teknoloji ile çok sayıda marka ve modelde, akıllı bilgi eğlence sistemleri ve müşteri odaklı uygulamalar yer alıyor.

ARAÇLAR BİLGİSAYARA DÖNÜŞECEK

Teknoloji ortaklığı ile birlikte ittifak üyeleri tarafından birçok pazarda satışa sunulan araçlarda dünyanın en popüler işletim sistemi olan Android bulunuyor. Google Haritalar uygulaması ile sesli navigasyon hizmetinin yanı sıra Google Play Store’daki zengin bir otomotiv uygulamaları ekosistemine erişecek kullanıcılar, Google Asistan sayesinde arama ve mesajlara yanıt verebilecek, istedikleri bir bilgiye ulaşabilecek ve araç fonksiyonlarını yönetebilecek. 2017 yılında 200 pazarda 10,6 milyon satış adedine ulaşan ittifak markaları, Google uygulamaları ve hizmetlerini, bilgi eğlence sistemlerine ve bulut tabanlı sistemlere entegre ederek Renault, Nissan ve Mitsubishi Motors müşterilerinin sürüş deneyimini geliştirmeyi hedefliyor.

14 MİLYON ADET ARAÇ SATACAK

İttifak araçları Android platformunu paylaşırken, her marka bu ortak Android platformunun üzerinde kendine özgü bir müşteri ara yüzü oluşturma ve spesifik özellikler tasarlama esnekliğine sahip. Bilgi ve eğlence sistemleri konusunda gerçekleştirilen bu ortaklık, ittifakın 2022 planının da bir parçası olarak daha fazla aracı internet bağlantılı ve bulut tabanlı hizmetlerle donatmayı hedefliyor. Planın birinci yıl dönümünde yapılan bu ortaklık, yeni nesil teknolojilere odaklanıldığını gözler önüne seriyor. Plan çerçevesinde, Renault-Nissan-Mitsubishi markaları, 2022 sonu itibarıyla 14 milyondan fazla satış adedine ulaşmayı hedefliyor. Plan, aynı zamanda 12 adet yeni sıfır emisyonlu elektrikli otomobilin ve yeni otonom sürüş teknolojilerinin tanıtımını kapsıyor. İttifak ve Google’ın son teknolojilerinin bir araya geleceği araçlar, pazardaki en akıllı bilgi eğlence sistemlerinden birine sahip oluyor.

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ZENGİN BİR DONANIM SUNACAĞIZ

Renault-Nissan-Mitsubishi İş Geliştirme Direktörü Hadi Zablit, “Google ile ortaklığımız sayesinde Android uyumlu araçlarda müşterilerimize zengin bir deneyim sunacağız. Google Maps, Google Assistant ve Google Play Store gibi birçok kullanıcının alışkın olduğu Google hizmetlerine ek olarak güçlü, internet bağlantılı ve kusursuz kabin içi/kabin dışı deneyimler tasarlıyoruz” ifadelerini kullandı. Google Platform & Ekosistemleri Direktörü Hiroshi Lockheimer ise Google ve Renault-Nissan-Mitsubishi markalarının tanıdık, yükseltilebilir, internet bağlantılı uygulamalar ve hizmetler ile akıllı, güvenli ve kusursuz bir araç içi deneyimi sunmak gibi ortak bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

GELECEĞİN KABİNİ EZ-PRO TANITILDI

Renault Grubu, EZ-PRO ile paylaşılabilir ve kişiselleştirilebilir otonom bir robot kabin konseptinde, geleceğe yönelik kişiye özel teslimat vizyonunu ortaya koydu. EZ-PRO, özel teslimatlar için görevli bir kişinin eşlik ettiği otonom robot kabin filosundan oluşuyor. Öte ayndan kişiye özel teslimat lojistiği ve nihai müşteriler için tasarlanan bir platforma sahip. EZ-PRO sayesinde müşteriler siparişlerinin nereye, ne zaman ve nasıl teslim edilmesini istediklerini seçebiliyorlar. Robot kabin trafik ve çevre kirliliğini azaltarak yarının akıllı şehirlerine katkıda bulunuyor.

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