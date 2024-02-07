enault, yılın ikinci çeyreğinde tanıtımını yapacağı SUV modeli Renault Duster ile Türkiye'deki ürün gamını genişletiyor.
Şirketten yapılan açıklamaya göre "Uluslararası Oyun Planı 2027" kapsamında OYAK ve Renault 400 milyon avronun üzerinde yatırım yaparak, Oyak Renault Fabrikaları'nda Duster'ın yanı sıra üç yeni Renault SUV modelini de 2027 yılına kadar üretime alacak ve fabrikayı küresel bir ihracat üssü haline getirecek.
Duster, 2010 yılından bu yana Avrupa dışındaki 50'ye yakın pazarda satılan 1,7 milyonun üzerinde satışla güçlü bir uluslararası itibara sahip.
Renault Duster'da 140 hp güç üreten ultra verimli Renault E-Tech full hybrid teknolojisi de dahil olmak üzere farklı motor ve şanzıman kombinasyonları arasından seçim yapılabilecek.
Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları'nda en ileri teknolojiyle üretilecek olan Renault Duster, kalitesi ve yüksek işçilik seviyesiyle geniş bir kitleye hitap edecek. Model, kendinden renkli plastik ve çizilmeye dayanıklı malzemelerden üretilen dış gövde koruma özellikleriyle dayanıklılık gerektiren kullanım koşulları için tasarlandı.
Renault Duster, sert, güçlü ve estetik görünümüyle dikkati çekiyor. Donanımlarıyla bir SUV araçtan beklenen özelliklere sahip. Sert ve güçlü tasarımını vurgulayan Renault yazılı yeni ön ızgarasıyla da rakiplerinden farklılaşan özgün bir otomobil olarak öne çıkıyor.
Otomobilin iç tasarımındaki yüksek orta konsol, çağdaş tasarımı ile üst sınıf bir modele yakışır şekilde güvenlik ve saklama alanını birleştiriyor.
Yerden yüksek yapısı ve farklı sürüş koşullarında en iyi performans ve güvenliği sağlayacak yeni beş özel arazi sürüş moduyla her yere gitmeye hazır olan Yeni Renault Duster, tüm bu nitelikleriyle gerçek bir 4x4'ün özelliklerini taşıyor.
Yeni Renault Duster ikinci çeyrekte Türkiye'de tanıtılacak.