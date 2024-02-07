Açıklamada görüşlerine yer verilen MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş

, "Türkiye'de üretilecek olan Renault Duster, aslında içimizden biri. Türkiye'de kullanıcıların yıllardır büyük bir beğeniyle kullandığı ve alıştığı Duster deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. Yerel bir model olacak Yeni Renault Duster, çağımızın ve Türkiye pazarının ihtiyaçlarını karşılayan çok güçlü ve etkileyici bir model. İddialı SUV özellikleri, sert ve güçlü yapısı, gelişmiş 4x4 becerileri ve en güncel hibrit güç-aktarma sistemlerinin yanı sıra iddialı görünümüyle de tüm Türkiye'nin ilgisini çekecek. Yeni Renault Duster ile pekiştirdiğimiz SUV modellere odaklanma hedefimiz, Renault markasının başarısına ivme katacak. OYAK ve Renault ortaklığının ülkemize katkı sağlayacak stratejisi, Türkiye pazarındaki konumumuzu güçlendirmenin yanı sıra küresel pazarlarda da rolümüzü güçlendirecek" değerlendirmesinde bulundu.