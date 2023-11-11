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Ekonomi

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi: Ücretli öğretmenlere yüzde 25 zam

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 zam yapıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kenan Biter
Kenan Biter
11:42 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 11:48 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

'Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin' Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.


1 Kasım 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulan kararın 9'uncu maddesinin 2'nci fıkrasında yapılan düzenlemeyle, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında ek ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenlerin ek ders ücretlerinde yüzde 25 artış sağlandı.

Karar ile ayrıca alanlarına bakılmaksızın Fatih Projesinin tüm bileşenlerinin geliştirilmesi ve yürütülmesi, teknoloji odaklı öğrenme senaryolarının geliştirilmesi, elektronik içeriklerin üretilmesi ve denetlenmesi çalışmalarını yürütmek üzere Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünde geçici olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlerin bu görevleri karşılığında yararlandırıldıkları ek ders ücreti haftada 9 saat artırıldı.







#Ek ders ücretleri
#Ücretli öğretmen
#Milli Eğitim Bakanlığı
#Resmi Gazete
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