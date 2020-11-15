​​Riskli alanların sayısı artıyor ​​

Son İzmir depremi olası İstanbul depremi ile ilgili gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Tek başına riskli bina tespitinin yeterli olmayacağı kentsel dönüşümde riskli alan tespitlerinin önemi de ortaya çıktı. İzmir depremininardından Türkiye’nn birçok yerinde riskli alan tespitleri de hızlandı. İstanbul’da en son riskli alan ilan edilen yer Ümraniye oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul’un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edildi. Böylece İstambul’da riskli ilan edilen bölge sayısı 66’ya yükseldi. Bu riskli alanlarda da 36 bin 104 bina 300 bin 218 bağımsız bölüm var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alanlara yönelik proje çalışmalarını vatandaşlarla istişare ediyor. Bu bölgelerde başlayan inşa süreçleri de hızla devam ediyor.

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Bakan Kurum

BİNALARA RİSK ANALİZİ

2012’den bugüne İstanbul’da 72 bin bina riskli yapı statüsüne alındı. 72 binanın da 62 bini, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımı belediyelerle gerçekleştirildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, dönüştürülen bu alanların devasa büyüklükte olduğunu dile getiriyor. Kurum, “Sadece yıktığımız alanlar bile dünyanın birçok şehrinden daha büyük. İstanbul’un hemen hemen her yerinde dönüşüm yaptığımız bölgelere yakın, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 35 bin hektar büyüklüğünde 39 rezerv alanımız da var. Bu alanlarda da yeni konutlarımız yükseliyor. Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Üsküdar, Kâğıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu hem Sütlüce’de hem Okmeydanı ve Hacıhüsrev mahallelerinde kentsel dönüşüm konutları başlamış durumda. İş yerleri yapıyoruz. Sosyal ihtiyaçları giderecek şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz” bilgisini verdi.

120 BİN BİNA ANALİZ EDİLDİ

Ülke genelinde 480 bin kamu binasının envanteri de çıkarılıyor. Üniversitelerin desteğiyle geliştirilen modelde bir tabletle binalarda tahribata gerek kalmadan risk durumu ölçülüyor. Binaya ait onlarca bilgi sisteme giriliyor ve bir risk puanı ortaya çıkıyor. 67 ile yayılan denetimde 120 bin bina analiz edildi. Çalışmanın 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

AKILLI ŞEHİRLERLE UYUMLU