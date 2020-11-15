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​​Riskli alanların sayısı artıyor ​​

Riskli alanların sayısı artıyor

Deprem gerçeği riskli bina kadar riskli bölgelerin de belirlenmesini hızlandırdı. Riskli bölgelerle olası depremlerde can kaybının yaşanmaması amaçlanıyor. İstanbul’da son riskli alan sayısı 66’ya çıktı. Buralarda kentsel dönüşüm hızla gerçekleşecek. İlde 35 bin hektar büyüklüğünde 39 rezerv alan da yer alıyor.

Mine Açar Yeni Şafak
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Son İzmir depremi olası İstanbul depremi ile ilgili gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Tek başına riskli bina tespitinin yeterli olmayacağı kentsel dönüşümde riskli alan tespitlerinin önemi de ortaya çıktı. İzmir depremininardından Türkiye’nn birçok yerinde riskli alan tespitleri de hızlandı. İstanbul’da en son riskli alan ilan edilen yer Ümraniye oldu. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, İstanbul’un Ümraniye ilçesi Elmalıkent Mahallesi sınırları içinde bulunan bölgenin, riskli alan ilan edildi. Böylece İstambul’da riskli ilan edilen bölge sayısı 66’ya yükseldi. Bu riskli alanlarda da 36 bin 104 bina 300 bin 218 bağımsız bölüm var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı riskli alanlara yönelik proje çalışmalarını vatandaşlarla istişare ediyor. Bu bölgelerde başlayan inşa süreçleri de hızla devam ediyor.

Bakan Kurum

BİNALARA RİSK ANALİZİ

  • 2012’den bugüne İstanbul’da 72 bin bina riskli yapı statüsüne alındı. 72 binanın da 62 bini, yani 306 bin konut ve iş yerinin yıkımı belediyelerle gerçekleştirildi. Çevre Bakanı Murat Kurum, dönüştürülen bu alanların devasa büyüklükte olduğunu dile getiriyor. Kurum, “Sadece yıktığımız alanlar bile dünyanın birçok şehrinden daha büyük. İstanbul’un hemen hemen her yerinde dönüşüm yaptığımız bölgelere yakın, yeni yerleşim alanı olarak kullanılmaya elverişli 35 bin hektar büyüklüğünde 39 rezerv alanımız da var. Bu alanlarda da yeni konutlarımız yükseliyor. Gaziosmanpaşa, Kadıköy, Üsküdar, Kâğıthane, Ataşehir, Maltepe, Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu, Eyüpsultan, Başakşehir, Beyoğlu hem Sütlüce’de hem Okmeydanı ve Hacıhüsrev mahallelerinde kentsel dönüşüm konutları başlamış durumda. İş yerleri yapıyoruz. Sosyal ihtiyaçları giderecek şekilde projelerimizi gerçekleştiriyoruz” bilgisini verdi.

120 BİN BİNA ANALİZ EDİLDİ

Ülke genelinde 480 bin kamu binasının envanteri de çıkarılıyor. Üniversitelerin desteğiyle geliştirilen modelde bir tabletle binalarda tahribata gerek kalmadan risk durumu ölçülüyor. Binaya ait onlarca bilgi sisteme giriliyor ve bir risk puanı ortaya çıkıyor. 67 ile yayılan denetimde 120 bin bina analiz edildi. Çalışmanın 2021 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor.

AKILLI ŞEHİRLERLE UYUMLU

  • Dönüştürülecek binalar akıllı şehirlerle de uyumlu olacak. Bakanlık akıllı şehirler konusuna da özen gösteriyor. Kentsel dönüşüme talip müteahhitler de bu kriterleri göz önünde bulundurarak proje yapmak istiyor. Ülkenin tüm şehirlerinin dünya şehirleriyle yarışacak düzeye ulaşmasını hedeflediklerini belirten Bakan Kurum, gelecek nesilleri anlayan ve kendini dünyaya anlatan şehirler inşa etmenin sorumluluğunu yaşayarak, tüm şehirlerde gelecek 50 yılın ve 100 yılın planını yaptıklarını aktardı. Cumhuriyetin 100’üncü yılında sanayi, tarım, enerji, ekonomi ve şehircilik alanında dünyanın en başarılı ülkeler arasında Türkiye’nin yer alması da isteniyor. Bir şehre akıllı, marka veya geleceğin şehri demek için orada okullarıyla parklarıyla yeşil alanlarıyla kreşleriyle kütüphaneleriyle sosyal, kültürel ve tarihi alanlarıyla gelecek nesillerin yetişeceği ortamın en iyi şekilde sunulması gerekiyor.
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