Roketsan’dan 800 milyon dolarlık savunma yatırımı

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF'23, bugün İstanbul’da ziyaretçilerine kapılarını açacak. Dünyanın en prestijli savunma sanayii organizasyonlarından biri olan IDEF’23 ile Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına yakışacak büyük bir şova imza atılacak. 34 ülkeden yüzlerce savunma sanayii devinin katılacağı IDEF’23’te Roketsan, aralarında mobil hava savunma sistemi Burç, havadan karaya balistik süpersonik füzesi İHA-230’un da bulunduğu 7 ürünü ilk defa görücüye çıkaracak. Fuar öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ve Genel Müdür Murat İkinci, şirketin IDEF’23’te yapacağı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Faruk Yiğit, Murat İkinci

2024’TE KAPASİTEMİZİ İKİYE KATLAYACAĞIZ

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Yiğit, portföylerinde 30 civarında savunma sanayii ürünü olduğunu belirterek, “Aşağı yukarı 40 kadar da henüz açıklamadığımız ürünümüz var. Roketsan, son yıllarda kapasitesini artırma yönünde çok ciddi bir atılım yaptı. 2024 yılı içerisinde Roketsan, 35 yıllık kapasitesini en az ikiye katlamış olacak” ifadelerini kullandı.

HEDEF CİRONUN %50’SİNİ İHRACATLA KARŞILAMAK

Roketsan’ın hem Türkiye’nin hem de dost ve müttefik ülkelerin uzun dönem ihtiyaçlarını karşılama noktasında herhangi bir darboğazı olmayacağının altını çizen Prof. Dr. Yiğit, şöyle devam etti: “2022 yılı itibarıyla Roketsan’ın cirosu yaklaşık 850 milyon dolarlara ulaşmış durumda. Bu rakam dolar bazında yüzde 10’luk bir artışa işaret ediyor. Roketsan, cirosunun yüzde 32'sini ihracatla karşılıyor. Hedefimiz, önümüzdeki yıl bunun yüzde 50'lere ulaşması. Türkiye’nin farklı şehirlerinde ihtiyaçlarımızı karşılamak üzere yaklaşık 800 milyon dolarlık çok ciddi bir altyapı harcaması yapıyoruz.”

40’A YAKIN AR-GE PROJEMİZ VAR

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci de 2023'ü ihracat ve yatırım yılı olarak değerlendirdiklerini aktararak, ihracatlarını artırmak için çok büyük bir gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Roketsan'ın kendi içerisinde sürdürdüğü 40'a yakın Ar-Ge projesi olduğunu anlatan İkinci, "Bunların hiçbir tanesi kamuoyuna açıklanmış projeler değil. Projelerin ilk üretim aşamasına geçmeden önceki prototipleri başarılı olduğunda projeleri halkımızla paylaşıyoruz" diye konuştu. Murat İkinci, konuşmasının ardından IDEF'23'te ilk defa yer alacak ürünlere ilişkin sunum yaptı.

Gök Vatan’ın yeni koruyucusu Burç

Mobil hava savunma sistemi Burç, muharebe sahasında ve geri bölgede bulunan hareketli/sabit birlik ve tesislerin hava savunmasında kullanılmak üzere Roketsan’ın öz kaynakları ile geliştirildi. Ana silah olarak 2 adet dörtlü pod üzerinde 8 adet Sungur hava savunma füzesi kullanan Burç, yardımcı silah olarak da 20 mm 3 namlulu top mühimmatı ile donatıldı. 4 adet AESA Yarı Küre Savunma Radarı’na sahip olan sistem, 360 derece kule dönme kabiliyeti ile tam çevresel bir güvenlik ağı sağlıyor. Aynı anda birden fazla hedefi 360 derece açıyla tespit ve takip yeteneğine sahip sistem, zorlu arazi koşullarında yüksek mobiliteye sahip olmasıyla da günümüz harp sahasındaki birçok ihtiyacı karşılayabilecek. Roketsan’ın prototip üretimini tamamladığı sistem, seri üretime hazır hale getirildi.

Havadan karaya süpersonik füze

Roketsan, İHA-230’u dünya pazarlarında da geniş bir müşteri kitlesini ulaştırmayı planlıyor. Uzak menzilden ve ses hızının üzerinde hedefine ulaşan İHA-230’a karşı hava savunma sistemlerinin karşı tedbir alamaması bu sistemi öne çıkarıyor. Geniş menzil aralığına sahip maliyet etkin bir ürün olan İHA-230; yüksek hızla, kısa sürede, yüksek irtifadan hedefe ulaşıyor. Ayrıca, 20 kilometreye kadar yakın menzildeki çok kritik bir hedefin anlık istihbarat ile saniyeler için vurulabilmesi de sistemin kabiliyetleri arasında yer alıyor.

Türkiye’nin yeni silahı UÇA

Uçaktan Atılabilir Güdümlü Akıllı Dip Mayını UÇA, 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda ilk kez sergilenecek. Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ, Koç Savunma ve TÜBİTAK SAGE tarafından başlatılan UÇA Projesi, MK-84 tipi genel maksat bombalarına GÖKÇE Kanatlı Güdüm Kiti (KGK) ve akıllı hedef tespit ve mayın ateşleme birimi entegre edilerek, bunların taarruzi deniz mayınına dönüştürülmesini içeriyor.

İLK UZUN MENZİLLİ AKILLI DİP MAYINI

Uçaklar ve taarruzi insansız hava araçları (TİHA), UÇA’nın aerodinamik özellikleri ve sunduğu yeteneklerle düşman deniz üssü çıkışlarını, geçiş güzergahlarını riske girmeden uzaktan taarruzi mayınlama yapabilecek. UÇA, dünya literatüründe ilk uzun menzilli akıllı dip mayını olmaya aday bulunuyor. Düşman gemilerinin ve denizaltılarının harekatını kısıtlayan güdümlü stratejik mühimmat olarak fark atacak UÇA’nın testlerinin bu yıl başlaması hedefleniyor.







