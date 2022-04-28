Sağlık sigortalı sayısı % 61 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, sağlık sigortasında sigortalı sayısının yükselmeye devam ettiğini belirterek, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının son bir yılda yüzde 61 arttığını bildirdi. Atilla Benli, İstanbul’daki iftar programında sigorta sektörü olarak ekonomiye sağladıkları güvence ve verdikleri hizmetler sayesinde bu zorlu dönemde ekonomik büyümenin sürdürülmesine katkı sunduklarını kaydetti.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 429 MİLYAR TL

Sektörün potansiyeline olan inançla her yıl yeni üyelerin aralarına katıldığını ve birlikte büyümeye devam ettiklerini paylaşan Benli, “Son 3 yılda 8 yeni şirketimiz aramıza katılırken, sektör olarak 42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere toplam 67 şirketle hizmet veriyoruz” dedi. Benli, hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyümeye devam ettiklerine işaret ederek, 2021 sonu itibarıyla aktif büyüklüğün 429 milyar lirayı, prim üretiminin 105 milyar lirayı, BES’te fon büyüklüğünün ise 244 milyar lirayı aştığını, sektör olarak 2021 yılında ülke ekonomisine sağladıkları teminat 230 trilyon liraya ulaşırken, ödedikleri toplam tazminatın da 64 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

PRİM ÖDEMESİ YÜZDE 70 YÜKSELDİ

Bu yılın ilk 3 ayında prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştığını belirten Benli, “Bu dönemde hayat dışı branşta prim üretimi yüzde 74 artışla 37 milyar lira olarak gerçekleşirken, hayat branşında prim üretimi yüzde 46 artışla 5,7 milyar lira oldu. Benzer şekilde BES ve OKS’de devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü de nisan ayı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 61 artışla 281 milyar lirayı aştı” diye konuştu.

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