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Ekonomi Sağlık sigortalı sayısı 61 arttı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sağlık sigortalı sayısı % 61 arttı

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, sağlık sigortasında sigortalı sayısının yükselmeye devam ettiğini belirterek, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının son bir yılda yüzde 61 arttığını bildirdi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sağlık sigortalı sayısı % 61 arttı
Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli,

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, sağlık sigortasında sigortalı sayısının yükselmeye devam ettiğini belirterek, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının son bir yılda yüzde 61 arttığını bildirdi. Atilla Benli, İstanbul’daki iftar programında sigorta sektörü olarak ekonomiye sağladıkları güvence ve verdikleri hizmetler sayesinde bu zorlu dönemde ekonomik büyümenin sürdürülmesine katkı sunduklarını kaydetti.

SEKTÖRÜN BÜYÜKLÜĞÜ 429 MİLYAR TL

  • Sektörün potansiyeline olan inançla her yıl yeni üyelerin aralarına katıldığını ve birlikte büyümeye devam ettiklerini paylaşan Benli, “Son 3 yılda 8 yeni şirketimiz aramıza katılırken, sektör olarak 42’si hayat dışı, 6’sı hayat, 15’i hayat emeklilik ve 4’ü reasürans olmak üzere toplam 67 şirketle hizmet veriyoruz” dedi. Benli, hem sigortacılık hem de emeklilik tarafında büyümeye devam ettiklerine işaret ederek, 2021 sonu itibarıyla aktif büyüklüğün 429 milyar lirayı, prim üretiminin 105 milyar lirayı, BES’te fon büyüklüğünün ise 244 milyar lirayı aştığını, sektör olarak 2021 yılında ülke ekonomisine sağladıkları teminat 230 trilyon liraya ulaşırken, ödedikleri toplam tazminatın da 64 milyar liraya yaklaştığını bildirdi.

PRİM ÖDEMESİ YÜZDE 70 YÜKSELDİ

Bu yılın ilk 3 ayında prim üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 artışla 43 milyar liraya ulaştığını belirten Benli, “Bu dönemde hayat dışı branşta prim üretimi yüzde 74 artışla 37 milyar lira olarak gerçekleşirken, hayat branşında prim üretimi yüzde 46 artışla 5,7 milyar lira oldu. Benzer şekilde BES ve OKS’de devlet katkısı dahil toplam fon büyüklüğü de nisan ayı itibarıyla geçen yıla göre yüzde 61 artışla 281 milyar lirayı aştı” diye konuştu.

Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
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Genel sağlık sigortası ile ilgili gelir testi yaptırıp prim borçlarını ödeyemeyenler için yapılandırma fırsatı devam ediyor.
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Genel sağlık sigortası prim borçları SGK tarafından otomatik olarak yapılandırıldı.
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Prim borcu yapılandırması için 7326 sayılı Kanunun tanıdığı süre sona erdi. Ancak genel sağlık sigortası prim borçları için ay sonuna kadar süre var.
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Daha önce hiç gelir testine girmeyen ve bu nedenle adına borç biriken kişiler, 30 Kasım 2021’e kadar gelir testine başvurur ve hane içi gelirlerinin asgari ücretin brüt tutarının üçte birinden az olduğunu tespit ettirirlerse prim borçları silinecek ve primleri devlet tarafından ödenecek.
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Dolayısıyla bu kişiler sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanır hale gelecekler. Bu nedenle borç sildirmek için bu tarihin kaçırılmaması çok önemli.
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Sigortalı çalışanlarla SGK’dan aylık veya gelir alanlar, yani emekliler ve dul yetim aylığı alanlar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişiler genel sağlık sigortasından yararlanabiliyorlar.
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Emekliler ve dul yetim aylığı alanlar prim ödemeksizin, çalışanlar ise brüt maaştan kesilen ve işveren tarafından ödenen primler sayesinde sağlık hizmeti alabiliyorlar.<br>
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Sigortalıların bakmakla yükümlü olduğu kişiler olarak ifade edilen kişiler şunlardır; Sigortalının eşi. Eşi çalışan kadın veya erkek hangi yaşta olursa olsun kendisi çalışmasa bile evli olduğu müddetçe eşi üzerinden genel sağlık sigortasından yararlanabilir.
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18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklar.
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Geçiminin genel sağlık sigortalısı tarafından sağlandığı SGK tarafından belirlenen kriterlere göre tespit edilen anne ve babası. Dolayısıyla sigortalının eşi, çocukları ve bazı şartların varlığı halinde anne babası da sigortalı üzerinden sağlık hizmetlerinden faydalanabilmektedir.
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Sigortalılar, SGK’dan aylık veya gelir alanlar ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişiler primleri ödendiği için sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Diğer yandan hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişilerin sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için iki yol izlemeleri gerekiyor.
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Bu durumdaki kişiler yaşadıkları hanedeki kişi başına düşen gelir 2021 yılı için 1.192,5 TL’nin altındaysa gelir testi yaptırarak bu durumu kayıt altına aldırıp sağlık hizmetlerinden faydalanabilir.
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Bu durumdaki kişilerin primlerini devlet ödüyor. Dolayısıyla hiçbir sosyal güvencesi olmayan muhtaç durumdaki kişiler prim ödemeksizin sağlık hizmetlerinden faydalanıyor.
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9 Haziran 2021 tarihinden önce GSS tescili yapılmış olup, gelir testi yaptırmamış olanlar, gelir testi için 30 Kasım 2021 tarihine kadar ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvurabilirler.
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GSS Prim borcu
Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek
Genel Sağlık Sigortası prim borçları SGK tarafından otomatik olarak yapılandırıldı. Daha önce hiç gelir testine girmeyenler Genel Sağlık Sigortası prim borçları birikmişse 30 Kasım tarihine kadar gelir testine başvurmalı. Genel sağlık sigortası prim borçları silinecek ve prim borçları devlet tarafından ödenecek. İşte ayrıntılar.


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