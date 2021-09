Avrupa pazarında ABD ve Çin’e çalım

Sağlık Yatırımcıları Derneği Genel Başkanı Dr. İhsan Şahin, medikal sarf malzemesi ihracı konusunda “Avrupa’ya medikal alanda Çin ve ABD’den daha fazla ürün satmaya başladık” dedi.

SAĞLIKTA HEDEF YÜZDE 90 YERLİLİK

Sağlık Yatırımcıları Derneği ve Sıla Grup Yönetim Kurulu Başkanı Şahin, sağlıkta yerli ve milli ürünlerin sayısını her geçen yıl daha da artırdıklarını belirtti. Şahin, birkaç yıl içerisinde sağlık malzemelerinde yüzde 90 oranında yerliliğe ulaşılacağını kaydetti. Türkiye’nin her yıl 700 milyon adet ithal ettiği kan tüplerini yerli olarak üretmeye başladıklarını söyleyen Şahin, kan tüpü ve aparatlarının her yıl Türkiye’ye 700 milyon dolarlık bir cari açığa sebep olduğuna dikkat çekti. Kan tüpü ve kullanım aparatlarının şu an döviz kazandıran bir unsur haline dönüşmeye başladığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

HEM DÖVİZ HEM PRESTİJ

“Yaptığımız üretimle şu anda kan tüpü ithalatına harcanan paranın 150 milyon doları şimdiden Türkiye’de kalır hale geldi. Önümüzdeki yıl hedefimiz 400 milyon doların yerli üretimle ülkemizde kalması. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde Türkiye pazarının en az yüzde 75’ini Avrupa pazarının da yüzde 35’ini yakalamayı hedefliyoruz. Türkiye bu anlamda sadece döviz kazanmıyor, medikal pazarda da önemli bir prestije sahip oldu. Avrupa gibi medikal sarf alanında en büyük pazarlardan biri olan coğrafyaya Çin’den ABD’den daha fazla ürün satmaya başladık.”

İHRACATA İHA-SİHA BENZETMESİ

Yerli üreticiler olarak geliştirdikleri serum setleri, enjektörler ve test kitlerinin artık sağlık endüstrisinin SİHA’ları ve İHA’ları olarak yerini aldığını söyleyen Şahin, “Tüm sertifikasyon ve test süreçlerinden başarıyla geçen bu ürünler yurt dışında da kabul gören ürünler haline geldi” dedi.

İhsan Şahin

PANDEMİDE FİYATLAR KATLANAMADI

Şahin, “Eğer yerli ürünler pandemi döneminde piyasaya girmeseydi Türkiye’de bir kan tüpünün fiyatı bugün bulunduğu fiyatın yaklaşık 2-3 katı olurdu. Ama bizim piyasaya yetişmemiz sebebiyle bugün Türkiye’de milli üreticilerin varlığından dolayı bir rekabet ortamı sağlanmış oldu” diye konuştu.

