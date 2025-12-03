Sağlıkta dijital provizyon çağı

Dijital provizyon sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte poliçelere dahil edilen uzaktan muayene, dijital reçete, görüntülü danışmanlık ve yapay zekâ destekli yönlendirme hizmetleri sigortalıların sağlık hizmetine erişimini kolaylaştırıyor. Özellikle yoğunluk yaşanan dahiliye, kadın doğum, psikiyatri ve dermatoloji gibi branşlarda, çevrim içi danışmanlık hizmetlerinin devreye alınması hem hastanelerin operasyon yükünü azaltıyor hem de sigortalıların doğru branşa daha hızlı yönlendirilmesini sağlıyor.

POLİÇE KAPSAMI YENİ TEMİNATLARLA GÜÇLENİYOR

Dijital provizyonun sigorta ürünlerine entegre edilmesi, poliçe teminatlarında da belirgin bir çeşitliliği beraberinde getiriyor. Sigortalılar mobil uygulamalar üzerinden provizyon onay sürecini anlık takip ederken, anlaşmalı kurum ağı, muayene şartları, yıllık kullanım hakları ve sağlık hizmet planları sistem üzerinden sürekli güncelleniyor. Bu kapsamda hem bireysel hem kurumsal poliçelerde dijital sağlık teminatlarının daha fazla yer almaya başladığı görülüyor.

DİJİTAL ALTYAPI YATIRIMLARI ARTIYOR

Sektör temsilcileri, dijital provizyon ve uzaktan sağlık hizmetlerinin yaygınlaşmasının önümüzdeki dönemde poliçe tasarımlarında standart hale gelmesini bekliyor. Bu doğrultuda sigorta şirketlerinin mobil uygulama geliştirme, otomasyon, yapay zekâ tabanlı provizyon yönetimi, fraud (usulsüzlük) tespit sistemleri ve büyük veri analitiği gibi alanlara yönelik yatırımlarını hızlandırdığı belirtiliyor. Sağlık kuruluşları da sigorta şirketleriyle entegre çalışabilen dijital altyapılar, hızlı provizyon terminalleri, elektronik hasta dosyası sistemleri ve gerçek zamanlı ücretlendirme modülleri üzerinden süreçlerini yeniden şekillendiriyor.

OPERASYON SÜREÇLERİNDE HIZ VE MALİYET AVANTAJI

Yeni uygulamaların yaygınlaşmasıyla birlikte, sağlık kuruluşları ve sigorta şirketleri arasındaki süreçlerin sadeleşmesi; provizyon, yönlendirme, raporlama ve müşteri memnuniyeti tarafında ciddi bir verimlilik artışı sağlıyor. Dijital provizyon, fiziksel evrak ihtiyacını ortadan kaldırarak hata oranını düşürüyor, süreçleri dakikalar içerisinde sonuçlandırarak hem maliyet hem zaman tasarrufu sunuyor. Ayrıca sigortalıların mobil uygulama üzerinden aldığı provizyon onayları, hastane kayıt süreçlerini kısaltıyor; acil durumlarda hızlı müdahaleye imkân tanıyor. Bu sistem aynı zamanda sigorta şirketleri için risk yönetimini güçlendirirken, sigortalıların teminat güvencesini daha şeffaf bir şekilde takip edebilmesini sağlıyor.

Dijital provizyon uygulamasının, erişilebilirlik, hız, maliyet avantajı ve hizmet kalitesi açısından önümüzdeki dönemde özel sağlık sigortası ürünlerinin en önemli bileşenlerinden biri haline gelmesi bekleniyor. Hem sigortalılar hem de sağlık sektörü için yeni nesil bir hizmet standardının kapıları açılıyor.







