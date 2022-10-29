Saha Girişim desteğiyle şirketler büyüyor

SAHA Girişim projesi kapsamında 2022 yılında desteklenen girişimci firmalar, ürünlerini SAHA EXPO'da tanıttı. SAHA İstanbul Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Özçelik, programda ilk çağrıya çıktıklarında 15 firmanın seçildiğini söyledi. Özçelik, “Çok yeni bir program. bu programdan faydalanmak isteyen firmalarımız katılarak yatırım fırsatları elde etti. Firmalarımızı hem sektöre entegre edecek hem de yatırımcıya hazırlayacağız” dedi.

HABERLEŞME FİLTRELERİNİ TÜRKİYE’DE ÜRETİYORUZ

Proje desteği alan Asartech Ar-Ge Tasarım Mühendislik’te Mekanik Tasarım Mühendisi olan Cem Örnek, daha önce yurt dışından temin edilen ürün ve parçaları Türkiye'de üretilebilir hale geldiklerini söyledi. Örnek, “Özellikle deniz sistemlerinde kullanılan elektronik sensör ve haberleşme filtreleri üretiyoruz. Halihazırda ithal edilen ürünleri ele alıp onları tamamen yerlileştiriyoruz. Savunma Sanayi Bakanlığının yatırım şirketi olan SSTEK ile görüşmeler yapıp anlaşma imzaladık. Aynı zamanda ASELSAN gibi yüklenicilerin de tedarikçisiyiz. Askeri alanlarda kullanılmak üzere aktif ve pasif olarak radyo frekanslarını filtreleyen modüller de üretiyoruz” diye konuştu.

REKLAM

GÖKBEY’E TASARIM DESTEĞİ VERDİK

Onlab Elektrik Elektronik Bilişim Kurucu Ortaklarından Çağdaş Çırpan da Sanayi Bakanlığı’nın Teknogirişim Sermayesi Desteği’ni alarak firmalarını kurduklarını kaydetti. Çırpan, “2020 yılı itibariyle Savunma Sanayi Bakanlığı projelerine de destek vermeye başladık. GÖKBEY helikopterinin jeneratör kontrol ünitesi tasarımı projesini yaptık. Şu anda proje onay testleri aşamasında. Yine benzer şekilde GÖKBEY helikopterinin silecek kontrol sisteminin tasarımını yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de hem sivil hem de askeri alanlarda motor sürücü ve güç elektroniği dikeyinde çözümler sunmayı hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Türkiye’de ilk titanyum 3D baskıyı kullandı

Ekim 2020’de 1512 TÜBİTAK desteğiyle firmalarını kuran Alloya Teknoloji Bilişim'de Ar-Ge Mühendisi Gani Melik Önder, metal eklemeli imalat teknolojileri üzerine çalıştıklarını söyledi. Önder, “Havacılık ve savunma sanayiii sektörlerine hizmet veriyoruz. Parça üretimi yapıp satışını yapıyoruz. Türkiye'de ilk titanyum 3D baskı yöntemiyle 'tel' kullanarak parçalarımızı üretiyoruz. Daha büyük parçaları daha kısa sürelerde üretebilme imkanımız da var” şeklinde konuştu.

DİĞER Dünya basını Arda Turan’ı konuşuyor! Ardan Turan ne yaptı?