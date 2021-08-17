​Sahte psikolog hasta ediyor: Diplomasını sorgulayın üzülmeyin

İzlenme rekorları kıran Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi diziler, psikolojiye olan ilgiyi artırınca işin piyasası ve fırsatçıları gecikmedi. Birkaç yapımın başarısıyla hemen her kanalda ağır psikolojik vakaları hikayeleştiren örnekler çoğaldı. ‘Acaba bende de obsesif kompülsif bozukluk var mı?, Bipolar olabilir miyim? Aşamadığım sorunlar ne yapsam?’ gibi sorgulamalarının etkisiyle birçok kişi soluğu psikologların yanında alıyor. Yakından takip edilen dizilerin dışında pandemi dönemindeki eve kapanmanın etkisini unutmamak gerekir. Aslında olumlu bir gelişme olarak bakılabilecek bu durumdan nemalanmaya çalışanlar, sorunları daha da artırabiliyor. Kısacası bu piyasa akıllara zarar türden.

PSİKOLOG DEĞİL FIRSATÇI TÜREDİ

İnternete reklam vererek isimlerini duyurmaya çalışanları biraz sorguladığınızda gerçekten uzman veya psikolog olmadıklarını anlayabilirsiniz. Çoğunun herhangi bir belgesi yok. Geçmişte yaşam koçu veya danışman adıyla hizmet verirken, yaptıkları iş şimdi bile tartışmalı olan bu kişiler toplumdaki duyarlılığı fırsata çeviriyor.

İNTERNET VE SOSYAL MEDYADA AKTİFLER

İstanbul’un birçok semtinde özellikle hastanelere yakın bölgelerde ‘Danışman, psikolojik gelişim uzmanı, psikolojik destek merkezi’ isimlerle asılan tabelaları görebilirsiniz. Sosyal medya üzerinden de benzer şekilde kendine tam olarak psikolog demeden ama her koşulda anlamı oraya çıkan paylaşımlara rastlayabilirsiniz.

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SAATİ BİN LİRAYA ÇIKIYOR

Rastgele aradığımız yerlerde standart bir tarife yok. Saatine 400 diyen olduğu gibi 1000 liraya kadar çıkan ücretler de var. Bazıları, önden görüşme yapıp teşhise göre fiyat vereceklerini ifade ediyor. Ülkemizde psikoloğa gitmek hala bir tabu olduğu için destek almak isteyenler bu merkezleri tam olarak araştırmıyor. Ne yazık ki mağduriyetler de, şikayet sitelerinden öteye gidemiyor.

HASTANEDEN ÜCRETSİZ HİZMET AL

Psikolog ve psikiyatrlar ise fırsatçılara karşı uyarırken, istenirse hastanelerden randevuyla ücretsiz destek alınabileceğini belirtiyor.

Her koşulda psikolog olduğunu bildiğiniz kişilerden veya hastanelerdeki doktorlardan hizmet almakta fayda var.

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