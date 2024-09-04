Sahte ürünler insan sağlığına büyük tehdit

Adel/Faber-Castell, sürdürülebilirlik hedeflerini ve yeni marka vizyonunu İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı. Adel/Faber-Castell CEO'su Oğuz Uçanlar, okul alışverişi telaşında olan velileri sahte ürünlere karşı uyarırken, güvenlik testlerinden geçmemiş kırtasiye ürünlerinin çocuk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiğini vurguladı. Şirket olarak ürün güvenliği ve kaliteye büyük önem verdiklerini yılda ortalama 10 bin ürün güvenliği ve 30 bin ürün kalitesi testi gerçekleştirdiklerini açıklayan Uçanlar, tüketicileri, güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmaya ve çocukların sağlığını riske atmamaya çağırdı.

Uçanlar ayrıca, Adel'i sadece bir kalemcilik şirketi olmaktan çıkarıp, bir eğitim ve ofis teknolojileri şirketine dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yeni uluslararası iş birlikleri ve ihracat pazarlarıyla global büyümeyi hedeflediklerini belirten Uçanlar, 2050 yılına kadar tüm iş operasyonlarının iklim değişikliği üzerindeki etkisini yüzde 50 azaltma hedeflerini de vurguladı. Ar-Ge çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Oğuz Uçanlar, "Petrokimya türevli plastik kullanımını azaltmayı ve biyo esaslı plastik ham madde kullanımı konusunda öncü olmayı amaçlıyoruz. Tubitak destekli Ar-Ge yatırımlarımıza senelik 500 bin avro yatırım yapıyoruz, şu anda zeytin çekirdeğinden keçeli kalem üretiyoruz. Bu alanda çalışmalarımız sürüyor” açıklamasında bulundu.