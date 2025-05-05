Sakarya başarısı Libya'ya örnek oldu

Türkiye, enerji ve madencilik alanındaki uluslararası açılım politikası doğrultusunda Libya ile iş birliğini derinleştiriyor. Türk yetkililer, Libya’da bir projeye ortak olunduğunu ve önümüzdeki kısa sürede yeni anlaşmaların duyurulacağını söyledi. Özellikle deniz yetki alanı anlaşmaları kapsamında açık denizlerde ortak hidrokarbon aramaları gündemde. Türkiye'nin Karadeniz'de Sakarya Gaz Sahası'ndaki başarısı, Libya tarafından yakından takip ediliyor ve benzer çalışmaların Libya deniz sahalarında da gerçekleştirilmesi hedefleniyor.





GÜNLÜK PETROL ÇIKARIMI 2 MİLYON VARİLİ BULACAK

Libya, önümüzdeki beş yıl içerisinde günlük petrol çıkarımını 2 milyon varile çıkarmayı ve doğal gaz ihracatını artırmayı amaçlıyor. Hâlihazırda 1,6 milyon varil çıkarıma ulaşan ülke, yeni keşif sahaları ve uluslararası ortaklıklarla bu hedefe ulaşmak istiyor. Ülkenin zengin hidrokarbon rezervleri, devlet gelirlerinin yüzde 90’ından fazlasını oluşturan enerji sektörünü yeniden canlandırma çabalarının temelini oluşturuyor. Repsol, Eni, Sonatrach, bp, OMV ve TotalEnergies gibi uluslararası şirketlerin yaklaşık 10 yıl aradan sonra Libya'daki faaliyetlerine yeniden başlaması ülkenin petrol ve doğal gaz sektörüne olan ilgiyi somutlaştıran adımlar arasında yer alıyor.





YENİ KEŞİF SAHALARI İÇİN TÜRKİYE'YE ÖZEL DAVET

Libya, Türkiye'nin de bu anlamda ülkede olmasını istiyor. Libya’da daha önce faaliyet gösteren Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), yıllar sonra bölgeye geri dönmeye hazırlanıyor. Türk tarafı, kendi sismik arama ve sondaj gemileriyle daha düşük maliyetli ve hızlı sonuçlar alabileceklerini belirtiyor. Libya, madencilik sektöründe de büyük fırsatlar sunuyor. Ülkede 30’dan fazla mineralin bulunduğu maden sahaları, güncellenen jeolojik haritalar ışığında yatırımcılara açılıyor. Libya yetkilileri, Türk heyetlerini bölgeyi yerinde incelemeye davet ederek, kamu-özel ortaklıklarına açık olduklarını vurguladı.





YATIRIM ORTAMI GELİŞİR

Libya, Mart ayında yeni bir ruhsat programının duyurusunu gerçekleştirdi. Program kapsamında 22 kara ve 11 deniz ruhsatlı bölge yatırımcılara açılmış durumda. Bu alanlardan bazılarında hali hazırda keşifler yapılmış olması, sürece ayrı bir potansiyel katıyor. Bu girişim, ülkenin yatırım ortamını güçlendirmeyi ve küresel enerji piyasasındaki stratejik konumunu pekiştirmeyi hedefliyor. Toplam 235 bin 247 kilometrekare alanda keşif yapılacak. Libya'nın açtığı ihalede, ilgili şartları yerine getiren uluslararası şirketler, Libya topraklarında 128 bin 714 kilometrekare alanda ve açık denizlerde 106 bin 533 kilometrekare alanda olmak üzere toplam 235 bin 247 kilometrekare alanda keşif faaliyeti yürütecek. İhaleyi kazanan şirketler, 15 Kasım'da duyurulacak.



