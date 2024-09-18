Saklama kuruluşları İstanbul’da buluşacak

İki veri saklama kuruluşları birliğinin de ortak üyesi olan Türkiye 44 faklı ülkenin veri depolama kurumlarını İstanbul Finans Merkezi’nde ağırlayacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, İstanbul Zirvesi öncesi, basın mensupları ile bir araya geldi. Arıkan, MKK'nın ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin yaklaşık 44 ülkeden temsilcileri bir araya getireceğini ve toplamda 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamının ele alınacağını belirtti. Zirvenin amacı ve içeriği hakkında bilgi veren Arıkan, çeşitli ülkelerin veri depolama kurumlarının bir arada olacağı zirvede taraflar arasında mütabakatlar imzalanacağını ve MKK'nın uluslararası işbirliklerini artırarak Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacağını ifade etti. Türkiye'nin dünyadaki 5 Saklamacı Kuruluşlar Birliğinden 4’üne üye olduğunu ve coğrafi konumu itibariyle 4 bölgenin kesişim bölgesinde bulunduğunu söyledi. Arıkan, zirvede teknolojik gelişmeler ve saklamacı kuruluşların rolü hakkında konuşulacağını ve mutabakat anlaşmalarının imzalanacağını da söyledi.
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1 saat önce