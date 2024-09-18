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Ekonomi

Saklama kuruluşları İstanbul’da buluşacak

Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) ve Afrika-Orta Doğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul’da bir araya gelecek.

Akın Ali Polat
04:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:00 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İki veri saklama kuruluşları birliğinin de ortak üyesi olan Türkiye 44 faklı ülkenin veri depolama kurumlarını İstanbul Finans Merkezi’nde ağırlayacak. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ekrem Arıkan, İstanbul Zirvesi öncesi, basın mensupları ile bir araya geldi. Arıkan, MKK'nın ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde düzenlenecek zirvenin yaklaşık 44 ülkeden temsilcileri bir araya getireceğini ve toplamda 3 milyarlık bir nüfusun yatırım ortamının ele alınacağını belirtti. Zirvenin amacı ve içeriği hakkında bilgi veren Arıkan, çeşitli ülkelerin veri depolama kurumlarının bir arada olacağı zirvede taraflar arasında mütabakatlar imzalanacağını ve MKK'nın uluslararası işbirliklerini artırarak Türkiye'nin tanıtımına katkıda bulunacağını ifade etti. Türkiye'nin dünyadaki 5 Saklamacı Kuruluşlar Birliğinden 4’üne üye olduğunu ve coğrafi konumu itibariyle 4 bölgenin kesişim bölgesinde bulunduğunu söyledi. Arıkan, zirvede teknolojik gelişmeler ve saklamacı kuruluşların rolü hakkında konuşulacağını ve mutabakat anlaşmalarının imzalanacağını da söyledi.


TOGG'tan sonra Türkiye'nin ikinci yerli otomobili geliyor: 2025'te seri üretimde

HABAŞ Otomotiv, satın aldığı Kocaeli Şekerpınar'daki Honda'nın üretim fabrikasını binek otomobil üretimi için kullanacak. Binekte sedan ve crossover olmak üzere iki ayrı modelde araç üretilmesi planlanıyor. Ayrıca binekte hibrit, plug-in hibtrit ve benzinli olmak üzere üç versiyonun olacağı belirtildi. HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun, HABAŞ'ın olarak 2021'in başında İzmir Çiğli'de önce AR-GE faaliyetlerine başladıklarını, Manisa'da organize sanayi bölgesinde 100 bin metrekarelik bir alanda seri üretim için fabrika kurduklarını ve söz konusu fabrikanın 2025'in başında seri üretime geçeceğini ifade etti. Urkun, "Toplam yatırım, eğer içerisine ticariyle birlikte binek otomobil yatırımını da koyarsanız yaklaşık 250-300 milyon avroları buldu. Toplam yatırımlar 1 milyar avroları bulabilir" dedi.


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#Ekonomi
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