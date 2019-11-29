Ekonomi Salda Gölü ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Salda Gölü ihalesinin iptaline mahkemeden ret kararı

Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, Salda Gölü'nde yapılması planlanan Millet Bahçesi ile ilgili gerçekleştirilen ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle açılan davayı reddetti. 5 Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar, kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü.
Türkiye'nin Maldivleri Salda Gölü.

Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Millet Bahçesi ve Millet Bahçesi'ne ait Sosyal Donatıları ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi ihalesi hakkında Yeşilova sakinleri Aysel Alp, Meral Türkoğlu, Osman Altınışık, Özdemir Korkmaz ve Gazi Osman Şakar tarafından 'yürütmenin durdurulması ve iptali' istemiyle Isparta İdare Mahkemesi'ne dava açıldı. Isparta İdare Mahkemesi, yetkisizlik kararı ile dava dosyasını, Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi'ne gönderdi.

Dosyayı incelemeye alan mahkeme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile TOKİ'den ihale onay belgesi düzenlendikten sonra yapılan işlemler ile ihale kararının hangi idari makam tarafından alındığı ve onaylandığına dair belgeleri istedi. Ankara 16'ncı İdare Mahkemesi, 25 Kasım günü, ihalenin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle açılan davanın oybirliğiyle reddine karar verdi.

'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
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Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur'un turizm alanında 2019 yılında atılım yaptığını söyledi. Yaptıkları çalışmaların sonuçlarını aldıklarını aktaran Vali Şıldak, ziyaretçi sayısında ve ziyaretçilerin memnuniyet düzeylerinde önemli artış olduğunu kaydetti.
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Bu durumun kendilerini daha da cesaretlendirdiğini, kent genelinde turizm faaliyetleri ve turizm hareketliliğini iyi bir alan yönetimi ve destinasyon planlamasıyla sağlamaya özen gösterdiklerini anlatan Vali Hasan Şıldak, bütün turizm değerlerinin, başta doğal güzellikler olmak üzere aslına uygun korunması, muhafaza edilmesi noktasında çok hassas olduklarını kaydetti.
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'BÜTÜN BİRİMLERİMİZ ÖZEN GÖSTERİYOR' <br> <br> Vali Şıldak, En başta Salda Gölü olmak üzere doğal güzelliklerimizin bozulmadan temiz kalması, koruma- kullanma dengesine saygılı bir turizm faaliyeti içermesi, buradaki doğal mirasın gelecek nesillere orijinal hali bozulmadan aktarılması konusunda bütün birimlerimiz özen gösteriyor. Burada yürütülen bütün çalışmalarda ve gerçekleştirilen projelerde birinci önceliğimiz budur dedi.
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'ÇALIŞMALAR HASSASİYETLE SÜRDÜRÜLÜYOR' <br> <br> Burdur'a 2019'da geçen yılı iki, hatta üçe katlayan sayılarda turist geldiğini anlatan Vali Hasan Şıldak, Bizim yıl sonu hedefimiz 1,5 milyon ziyaretçiydi, ama bu rakam çoktan aşıldı. Sadece Salda Gölü'ne 1 milyonun çok üzerinde, 1,5 milyona yaklaşan sayıda ziyaretin gerçekleştiğini görüyoruz...
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İnsanlarımıza orada aynı zamanda kaliteli hizmet sunma noktasında da duyarlılık gösteriyoruz. Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla uygulamaya konulan Özel Çevre Koruma Bölgesi, koruma garantisiyle Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak...
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Bir kurtarma operasyonu devam ediyor burada. Çalışmalar çok ince detaylarla hesap edilerek hassasiyetle sürdürülüyor...
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Gelecek yıla ilişkin Burdur'un turizm kapasitesinin daha ön plana çıkacağını, yapılan altyapı ve tanıtım çalışmaları, hizmet iyileştirmeleriyle gelen kişi sayısının artacağını ve niteliğinin artacağını, turizm niteliği faaliyetinin artacağını öngörüyorum diye konuştu.
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'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
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'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
Title
'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
Title
'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
'Salda Gölü bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak'
Burdur Valisi Hasan Şıldak, Salda Gölü'nü ziyaret edenlerin sayısının bu yıl 1,5 milyonu geçtiğini söyledi. Salda Gölü'nün doğal hali bozulmadan gelecek nesillere aktarılması için özenli bir çalışma yürütüldüğünü aktaran Vali Şıldak, "Salda Gölü korunarak gelişecek ve eski korumasız, bakımsız, yok olmaya yüz tutmuş halinden kurtarılacak" dedi.


Kararda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca, Antalya Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Komisyonu'ndan alınan uygun görüş doğrultusunda hazırlanan koruma almaçlı imar planları ile Salda Gölü ve çevresinde yapılması öngörülen ve daha sonra proje sınırı genişletilen Millet Bahçesi düzenlemesine yönelik işlemlerin uygulamaya konulması amacıyla gerçekleştirilen ihale işlemi ve ihale onayında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı belirtildi.

Davacıların, ihale süreci dışında kalan proje ve ÇED kararına yönelik iddialarının ise bu davada incelenebilme olanağı bulunmadığı kaydedildi.

Temyiz edecekler

5 Yeşilova sakini adına davayı açan avukatlar Münip Ermiş, Tuncay Koç ve Mustafa Şahin, kararı Danıştay'da temyiz edeceklerini açıkladı.

Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü
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Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan ve doğası ile dikkat çeken Salda Gölü, mavi ve beyaz tonları ile özellikle fotoğrafçıların ilgi odağı.
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6,8 kilometre eninde, 9,186 kilometre uzunluğundaki gölden herhangi bir akarsu çıkışı bulunmuyor. Kapalı havza gölü özelliği ile dikkat çeken Salda, gelin ve damatların da uğrak mekanı.
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Göl, barındırdığı endemik türler ile aynı zamanda uluslararası bir öneme de sahip. Bölge önemli bir kuş, doğa ve bitki alanı.
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Sığırkuyruğu bitkisinin 2 türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor. Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor. Göl ve kıyı şeridi ise 1. Derece Doğal Sit alanı.
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Bölge sadece günü birlik ziyaretçilerin değil, kamp yapmak isteyenlerin de uğrak noktası. Son zamanlarda popüler olması sebebiyle özellikle Rus turistler de bölgeye adeta akın ediyor.
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Salda Gölü’nün mükemmel olduğunu ifade eden üniversite öğrencisi Ferdi Aydın, “Ben Karadenizliyim, özellikle görmek için buraya geldim. Türkiye’de ender göllerden birisi” dedi.
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Azerbaycan vatandaşı Seruz Rahimov Talış ise, “İlk Maldivler’e gitmeyi düşünüyordum. Kardeş memlekette böyle güzel bir yerin olduğunu duyunca geldik. Nefis bir yer. Günübirlik kamp atmayı düşünürken, 3 gündür gidemedik. Kendi ülkemin vatandaşlarına tavsiye ediyorum. Tüm güzellikleri burada görmek mümkün” diye konuştu.
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Salda Gölü’nün yer yer derinliği 185 metreye ulaşıyor. Salda bu özelliği ile Türkiye’nin en derin gölleri arasında yer alıyor.
Türkiye’nin Maldivleri: Salda Gölü
"Türkiye'nin Maldivleri" olarak adlandırılan ve eşsiz güzelliği ile dikkat çeken Salda Gölü havadan görüntülendi. Doğası ile dikkat çeken golü, her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.


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