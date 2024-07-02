Şampiyonaya seyyar destek

Euro 2024, yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya’da düzenlenince tam bize özgü görüntüler yaşandı. 50 yıl önce dönerle tanışan Almanlar, turnuva maçlarında Türk dönercilerin önünde uzun kuyruklar oluştururken; seyyar satıcılar da Türkiye’nin maçlarının oynandığı şehirlerdeki yerini aldı. Bayrak, forma, flama, şapka ve atkı gibi onlarca ürüne Almanya’da yaşayan ve Türkiye’den gelen vatandaşlar yoğun talep gösterdi. Çekya karşılaşması dolayısıyla bulunduğumuz Hamburg’da hem coşkuya hem de sokak lezzetlerine tanıklık ettik.

TÜRKİYE'DEN GETİRİLEN ÜRÜNLER TÜKENDİ

Taraftar formaları ve Türk bayrakları adeta kapış kapış gitti. Almanya’da, dönerden sonra en fazla bilinen fast-food ürünümüz simit başroldeydi. Maç öncesinde artan heyecan nedeniyle acıkan midelerin huzursuzluğunu dindirdi. Yollarda katmer ve sandviç görmek mümkündü. Stada giden yollarda onlarca tezgah, taraftarlara hizmet etti. "Türkiye’nin burada olmasının bizim için anlamını tahmin bile edemezsiniz" diyen gurbetçilerin yoğun coşkusu satıcıların cirosuna yansıdı. Yoğunluktan konuşmaya bile fırsat bulamayan esnaf, Türkiye'den gelen malların saatler içinde bittiğini söyledi.

15 GÜNLÜK YEVMİYEYİ 1 SAATTE KAZANDI

Hızla tükenen simit ve su gibi yiyeceklerin şehir merkezindeki dükkanlardan takviye edildiğini öğrendik. Yani ürünler bittikçe yenisi eklendi. Rakamlara gelince, simit 1 ila 2 avro arasında değişirken su 2 avrodan satıldı. Yüzüne Türk bayrağını çizdirenler 3 avro öderken; tişörtler ise 10 avrodan alıcı buldu. Taklit atkı ve şapkalar ise 3 avroydu. Konuştuğumuz satıcıların önemli kısmı, Almanya’da market, kasap veya kafe işlettiklerini veya buralarda çalıştıklarını belirterek, şampiyona sayesinde 15 günlük kazanca 1 saatte ulaştıklarını söyledi. Kısacası, merakla beklenen turnuvanın gizli kazananı işportacılar oldu.

Önce döner sonra simit

50 yıl önce dönerle tanışan Almanların yeni gözdesi simit. Satışları gören biri nasıl bitirir bu hikayeyi? Bu arada okuyucu Hamburg valizine 300 bayrak, 100 tişört, 400 şapka koymayan bu kardeşinize yazıklar olsun. Bu sefer haberin sonunu sen yaz okuyucu. Elini de korkak alıştırma, yaz gitsin. Ama sonunda şampiyonluk olsun.

EURO 2024 ŞENLENDİ

Hamburg'daki maçın oynanacağı stada metro ile ulaşan taraftarlar, buradaki coşkularıyla Euro 2024'ü şenlendirdi. Stat çevresindeki seyyar satıcılar ise, heyecanı tavan yapan taraftarın ihtiyacına yönelik ürünleri hazır bulundurdu. Konuştuğumuz satıcı, tanesi 1,5 avro olan 200 simidin birkaç saatte tükendiği bilgisini verince "Benim aklıma niye gelmedi?" sorusu haberin ciğerine oturdu. Öte yandan, milli yemeğimiz döner de şampiyonanın gözdesi oldu. Almanlar, 470 tesiste ürettikleri döneri 140 ülkeye ulaştırarak 40 milyar avroluk gelir sağlıyor. Ekonomik getirisi sayesinde Almanların göz diktiği döner şampiyona boyunca birçok ülkeden gelen taraftarın ayak üstü atıştırmalığı oldu.











