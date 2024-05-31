Şampiyonluk yok 612 milyon Euro borç var

Ali Koç’un 6 yıllık başkanlık dönemini değerlendiren Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin hem borcunun arttığını hem de camianın şampiyonluk yüzü görmediğini söyledi. İstanbul’da dün düzenlenen sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Fenerbahçe Spor Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, sohbet toplantısının en başında şu değerlendirmede bulundu: “Fenerbahçe’nin başkana değil sükunete ihtiyacı var. Olayları sahanın dışına taşıdılar ama başaramadılar. Ali Koç, konuyu sporun dışına çıkarmaya başladı, vagon raydan çıktı, baş aşağı gitmeye başladı.”





ŞAMPİYONLUK HEDEFİN YOKSA NİYE BAŞKAN OLDUN?

Ali Koç’un adını telaffuz etmeden açıklamalarını sürdüren Yıldırım, “Onların feneri şampiyon yapma gibi bir derdi yok. ‘Şampiyonluk sözü vermedim’ diyor. Şampiyonluk hedefin yoksa niye geldin? Bir spor kulübünde en büyük hedef şampiyonluktur. Tarih şampiyonları yazar. Ben 20 yılda Fenerbahçe’yi 6 defa şampiyon yaptım. Şampiyonluk yoksa finansalı güçlü bir Fenerbahçe neye yarar, ne yapacak? Fenerbahçe raydan çıktı, siyasete bulaştırdılar ve daha da bulaşacak. Vagon devrildi, yanlış yöne doğru gidiyor. Biz gelip düzelteceğiz. Bizim siyasetle işimiz yok, bizim işimiz sahada. Sporda yapılan yanlışlıkların ucu çok yanlış yerlere gider” dedi.





3,5 MİLYAR LİRASI BANKALARA

420 milyon avro borç ile kulübü bıraktığına dikkat çeken Aziz Yıldırım, “Bugün 612 milyon avro borç var. Bankalara şu anda 3,5 milyar TL borç var. Faiziyle 4 milyar TL. Bunu ortadan kaldırmak lazım aksi halde her sene 2 milyar TL borç eklenecek. Çünkü sadece asgari olanı ödüyorlar” dedi. Daha önce yaptığı tesis yenileme ve kurduğu yeni tesislerin varlığına dikkat çeken Yıldırım, şu eleştiride bulundu: “Ben ve arkadaşlar diyorsak yapacağız, yapacağız. 6 senedir konuşuyorlar yaptıkları bir şey var mı? İşte şampiyonluk sözü veriyor mu vermiyor, tarih şampiyonları yazar ikincileri yazmaz. Boya yapmadılar yahu çivi çakmadılar, biz ne diyorsak onu yaparız.”





2 ARSA SATIP BANKALARA OLAN BORCU KAPATIRIZ

Bankalara olan borcu kapatmak için kulübün elindeki gayrimenkullerden ikisini satmayı planladığını belirten Yıldırım, “Ataşehir’de 58 dönüm arsamız var. Fenerbahçe’nin orası. Bunun 20 dönümüne 2 salon yaptık. O salonlar Fenerbahçe’nin tapulu malıdır. Onun dışındaki 35 dönümlük arazi Ülker’e aittir. Oraya inşaat yapılacak Emlak Konut’la beraber. Konut ve ofis projesi içerisinde 50 yataklı otel ve kolej olacaktı. Bunlar Fenerbahçe’ye verilecekti. Oradan 70 milyon avro para kalacaktı Fener-bahçe’ye. Bir de devletten satın aldığım Kayışdağı’ndaki 26 dönümlük araziyi yeniden değerleyeceğiz. Geçen sene 2 milyar TL teklif veren vardı. 60-70 milyon dolar civarında. Bu iki arsayı değerlendirirsek bankaya olan borcu kapatırız” dedi.





FENERBAHÇE KOÇ SPOR OLMUŞ

Fenerbahçe ile Koç Grubu arasındaki mali ilişkiye de dikkat çeken Aziz Yıldırım, “Koç grubu markalarının Fenerbahçe’ye ne kadar sponsorluk bedeli ödediğini bilen var mı, söyleyen var mı? Koç Spor olmuş Fenerbahçe. Açık açık söylüyorum. Koç spor oldu Fenerbahçe. Burada mesele kimse bir şey bilmiyor” dedi. Yıldırım, “Şu anda Koç Grubu’ndan kaç markanın sponsorluğu var?” sorusu üzerine, şöyle devam etti: “Beş altı tane var, dolaylı sponsorluklar da var. Ben onları karalamak istemiyorum ama dağıtmak lazım, çekiliyorum dediği zaman sıkıntı yaşarsınız.”





FEDAKÂRLIK YAPIYORUM

Fedakârlık yaptığını ve 10 yıldır şampiyonluk yüzü görmeyen çocukların daha fazla üzülmemesi için Fenerbahçe’yi şampiyon yapmak için Başkanlığa aday olduğunu belirten Yıldırım, stat projesinin detaylarını anlattı: “Görüyoruz Fenerbahçe’ye hiçbir mal varlığı katmadılar, bizim bıraktığımız bütün tesislerinde bakım onarım adı altında bile işlem yapmıyorlar. Biz geldiğimiz zaman stadı yeniden yapacağız. Stadın kapasitesi 60 bin kişilik olacak. İki kale arkası, bütün dış cephesi yeniden kaplanacak."





STAD MALİYETİ 3-5 YILDA ÇIKAR

Mülkiyeti devlette olan Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda Fenerbahçe’nin kiracı olduğuna dikkat çeken Yıldırım, stat büyütme işini kongrede üyelere soracağını ve buradan çıkacak karar doğrultusunda hareket edeceklerini belirtti. Ortaya çıkacak yeni duruma göre; devletle yeniden kira bedelini konuşacaklarını anlatan Yıldırım, “Stadın bilet ve sponsorluk gelirine göre arkadaşlar hesaplamayı yapmış. Beklediğimiz rakamlarla genişletme yapabilirsek 3 yılda bilemediniz 5 yılda maliyet çıkar. İhtiyaç olursa cebimden bile koyarım” dedi.



