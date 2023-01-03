Sanayi ihracatında tarihi zirve: Türkiye rekor üstüne rekor kırdı

2022'nin, hem küresel ekonomi hem de gelişmekte olan ülkeler açısından zorlu geçmesine karşın Türkiye ekonomisinin ortaya koyduğu performans, özelde ise ihracatçıların elde ettiği başarı geçen yıla damga vurdu.

Küresel tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması sürecinde üretim ve ihracatta avantaj sağlayan ülkelerin başında gelen Türkiye, dış satımda tarihi zirveleri tazelemeye devam etti.

Özellikle sanayi ihracatı 2022'de rekor üstüne rekor kırdı. Türkiye'nin sanayi ihracatı, geçen yıl 2021'e göre yüzde 8,8 artarak 185 milyar 880 milyon 772 bin dolara yükseldi. Böylece sanayi sektörünün ihracatı tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Sektörün dış satımı, geçen yılki toplam ihracatın yüzde 73,1'ini oluşturdu.

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Sanayi bünyesindeki 10 sektör ihracat rekoru kırdı

Sanayi bünyesinde faaliyet gösteren 16 sektörden 10'u ihracat rekoru kırdı.

Geçen yıl tekstil ve ham maddeleri 10 milyar 358 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 2 milyar 57 milyon dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 33 milyar 524 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 21 milyar 205 milyon dolar, elektrik ve elektronik 15 milyar 193 milyon dolar, makine ve aksamları 10 milyar 371 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 14 milyar 385 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 5 milyar 449 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 4 milyar 395 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 6 milyar 680 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ihracatını gerçekleştirdi.

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2022'de tekstil ve ham maddeleri yüzde 2,1, deri ve deri mamulleri yüzde 18,8, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 31,9, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 4,8, elektrik ve elektronik yüzde 7,3, makine ve aksamları yüzde 10,2, demir ve demir dışı metaller yüzde 16,4, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 18,2, savunma ve havacılık sanayi yüzde 36,9, iklimlendirme sanayi yüzde 7,9 ihracat artışı kaydetti.

Rekor kıran sektörlerde Almanya ön plana çıktı

Sanayi sektöründe rekor kıran sektörlerde Almanya ön plana çıktı. Almanya'ya deri ve deri mamulleri 164 milyon 233 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 3 milyar 635 milyon dolar, makine ve aksamları 981 milyon 359 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 2 milyar 11 milyon dolar, iklimlendirme sanayi 702 milyon 703 bin dolar tutarında dış satım yaptı.

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İtalya'ya tekstil ve ham maddeleri 970 milyon 76 bin dolarlık, ABD'ye çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 967 milyon 383 bin dolarlık, Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 2 milyar 273 milyon dolarlık, Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 638 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

3 sektör aylık ihracat rekoru kırdı

Sanayi bünyesindeki 3 sektör, aylık bazda aralıkta ihracat rekoruna da imza attı.

Geçen ay elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 492 milyon dolar, makine ve aksamları 1 milyar 29 milyon dolar, otomotiv endüstrisi 3 milyar 156 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

TİM verilerine göre, 2021 ve 2022 yıllarında sanayi ve sanayiye bağlı ürünlerin ihracatı şöyle:

1 OCAK - 31 ARALıK

SEKTÖRLER 2021 2022 Değişim ('22/'21) Pay(22) (%)

ISANAYİ 170.799.481 185.880.772 8,8 73,1

A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER 15.052.476 15.171.293 0,8 6,0

Tekstil ve ham maddeleri 10.141.869 10.358.778 2,1 4,1

Deri ve deri mamulleri 1.731.504 2.057.757 18,8 0,8

Halı 3.179.102 2.754.757 -13,3 1,1

B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM. 25.423.259 33.524.626 31,9 13,2

Kimyevi maddeler ve mamulleri 25.423.259 33.524.626 31,9 13,2

C. SANAYİ MAMULLERİ 130.323.747 137.184.853 5,3 54,0

Hazır giyim ve konfeksiyon 20.240.570 21.205.484 4,8 8,3

Otomotiv endüstrisi 29.334.555 30.995.808 5,7 12,2

Gemi, yat ve hizmetleri 1.625.269 1.453.284 -10,6 0,6

Elektrik ve elektronik 14.160.869 15.193.324 7,3 6,0

Makine ve aksamları 9.411.505 10.371.714 10,2 4,1

Demir ve demir dışı metaller 12.357.927 14.385.433 16,4 5,7

Çelik 22.246.796 21.062.568 -5,3 8,3

Çimento, cam seramik ve toprak ürünleri 4.610.588 5.449.214 18,2 2,1

Mücevher 6.791.937 5.855.832 -13,8 2,3

Savunma ve havacılık sanayi 3.210.141 4.395.997 36,9 1,7

İklimlendirme sanayi 6.192.720 6.680.530 7,9 2,6

Diğer sanayi ürünleri 140.870 135.664 -3,7 0,1

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