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Ekonomi

Sanayi üretiminde yıllık bazda yüzde 3,1'lik artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre sanayi üretim endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 0,8 azaldı, yıllık bazda yüzde 3,1 artış gösterdi.

Kenan Biter
10:39 . 10/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 yükseldi.


Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,1, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %4,9 arttı.


Sanayi üretim endeksi yıllık değişim oranları (%), Ağustos 2023

Sanayi üretimi aylık %0,8 azaldı


Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %2,4 arttı.


Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranları (%), Ağustos 2023




#ağustos
#Sanayi üretim endeksi
#Türkiye İstatistik Kurumu
#Kenan Biter
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