Sanayi üretiminde yüzde 1,1'lik artış

OYAK ile 50 yıldan uzun süredir Türkiye'de faaliyet gösteren Fransız otomotiv üreticisi Renault, Türkiye'yi markanın ihracat üssü yapacak bir adım atıyor. Türkiye için 2027 planını İstanbul'dan dünyaya duyuran Renault ve OYAK, 400 milyon euronun üzerinde yatırım yapacaklarını açıkladı. Bu kapsamda, 2027'den önce 4 yeni Renault modeli Bursa'daki Oyak Renault fabrikalarında üretilecek