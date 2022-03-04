Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Küresel ekonominin yeni sınavı savaş
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Küresel ekonominin yeni sınavı savaş

Dünya ekonomisinin sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Kovid-19 pandemisi derken şimdi de gerçek savaşla yüz yüzeyiz. Ancak biz bütün bu yaşananlara rağmen, krizlerden en az etkilenmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Küresel ekonominin yeni sınavı savaş ​​
Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Alüminyum üretiminin en önemli ham maddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor. 63 milyon ton boksit rezervine sahip olan ülkemizde yeni saha araştırmaları sürüyor. İnşallah bu rezervleri de bize ülkemize kazandırmak istiyoruz” dedi. İstanbul’da düzenlenen ALUEXPO 7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun açılışında konuşan Varank, fuara 29 farklı ülkeden 348 firmanın katıldığını ve alanında Avrasya’nın en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük fuarının gerçekleştirildiğini belirtti.

PROAKTİF ADIMLAR ATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Dünya ekonomisinin sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Varank, “Kovid-19 salgını derken, şimdi de gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz. Oluşabilecek potansiyeli değerlendirebilmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm zorluklara rağmen başaracağız

  • Türkiye’nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Varank, şunları aktardı: “Ekonomimiz 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1, yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. Vatandaşımızın refahı da tekrar hızlı bir şekilde yükselişe geçecek.” Türk alüminyum sektörünün Avrupa’nın ikinci büyük tedarikçisi olduğunu anımsatan Varank, potansiyelin iyi kullanması gerektiğini vurguladı.

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Türk oyunu tüm dünyayı sardı: Kimse bize yetişemez
FOTOĞRAF 7
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Bakan Varank, 2019'da kurulan ve Hacettepe Teknokent'te yer alan Loop Games isimli oyun şirketine ziyarette bulundu. Varank'a, ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit de eşlik etti.<br><br>Burada Loop Games Kurucusu Mert Gür'den bilgi alan Varank, şirket çalışanlarıyla sohbet etti.
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Varank, geçen yıl şirketin 7 kişilik bir ekibin olduğunu, bu yıl ise şirkette 20 kişinin çalıştığını belirterek, \"20 kişilik ekip, 3 ayda yaptığı bir oyunu satıp Türkiye'ye 200 milyon dolar ihracat geliri getirdi.\" dedi.
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Şirketin 200 milyon lira da vergi ödediğine işaret eden Varank, \"Yeni ekonomi dediğimiz, katma değerli ekonomi dediğimiz olay burada.\" diye konuştu.
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Varank, Türkiye'de oyun sektörünün çok iyi ilerleme sağladığına dikkati çekerek, bu alanda ülkeden 2 \"unicorn\" çıktığını ve Türk şirketlerinin iyi yatırımlar aldığını söyledi.
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\"TERSİNE BEYİN GÖÇÜ VAR\"<br>Loop Games Kurucusu Mert Gür de Türkiye'de oyun sektörünün hızlı büyüdüğünü ifade ederek, \"Türkiye şu an sektörün en iyilerinden. Bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafa odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez.\" değerlendirmesinde bulundu.<br><br>Sektörde insan kaynağının ileri teknik düzeyde olduğunu vurgulayan Gür, finans sektörü gibi diğer alanlardan da oyun sektörüne ilgi gelmeye başladığını bildirdi.
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Gür, Türkiye'de sektöre verilen desteklerin diğer ülkelere göre iyi durumda olduğunu ancak bu desteklerin dünyada yeteri kadar bilinmediğini dile getirdi.<br><br>Oyun sektöründeki maaşların da yurt dışıyla rekabet edebildiğini belirten Gür, \"Tersine beyin göçü bile var bu şirkette.\" ifadesini kullandı.
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Bakan Varank ayrıca, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Cahit Güran ile Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Veysel Tiryaki'den Teknokent'in çalışmaları ve yeni projelerine ilişkin bilgi aldı.
Türk oyunu tüm dünyayı sardı: Kimse bize yetişemez
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 20 kişilik ekiple 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Türk oyun şirketini ziyaret etti. Loop Games Kurucusu Mert Gür de Türkiye'de oyun sektörünün hızlı büyüdüğünü ifade ederek, 'Türkiye şu an sektörün en iyilerinden. Bütün dünya da bunu kabul ediyor. Bu tarafa odaklanıp büyük oyun firmaları oluşturabilirsek kimse bize yetişemez.' değerlendirmesinde bulundu.
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