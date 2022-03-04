Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Küresel ekonominin yeni sınavı savaş ​​

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Alüminyum üretiminin en önemli ham maddesi olan boksit madenlerine erişim konusunda da dünyada sıkıntılar yaşanıyor. 63 milyon ton boksit rezervine sahip olan ülkemizde yeni saha araştırmaları sürüyor. İnşallah bu rezervleri de bize ülkemize kazandırmak istiyoruz” dedi. İstanbul’da düzenlenen ALUEXPO 7. Uluslararası Alüminyum Teknolojileri, Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı ile 10. Uluslararası Alüminyum Sempozyumu’nun açılışında konuşan Varank, fuara 29 farklı ülkeden 348 firmanın katıldığını ve alanında Avrasya’nın en büyük, Avrupa’nın ise ikinci büyük fuarının gerçekleştirildiğini belirtti.

PROAKTİF ADIMLAR ATMAYA ÇALIŞIYORUZ

Dünya ekonomisinin sürekli yeni sınamalarla karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Varank, “Kovid-19 salgını derken, şimdi de gerçek bir savaşla yüz yüzeyiz. Oluşabilecek potansiyeli değerlendirebilmek için proaktif adımlar atmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

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Tüm zorluklara rağmen başaracağız

Türkiye’nin yoluna kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Varank, şunları aktardı: “Ekonomimiz 2021 yılının son çeyreğinde yüzde 9,1, yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. Vatandaşımızın refahı da tekrar hızlı bir şekilde yükselişe geçecek.” Türk alüminyum sektörünün Avrupa’nın ikinci büyük tedarikçisi olduğunu anımsatan Varank, potansiyelin iyi kullanması gerektiğini vurguladı.

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