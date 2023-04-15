Sanayinin yeni adresi İç Anadolu olmalı

Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulunan Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, olası bir Marmara depremine yönelik hazırlıklar kapsamında, bütüncül bir yaklaşımla çok boyutlu tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Ardıç, “İstanbul’da yüzde 90’ından fazlası hasar görebilecek alanlarda bulunan sanayi ve ticaret işletmelerinin, depreme dayanaklı hale getirilmesi, riski daha düşük olan bölgelere ve rezerv alanlarına taşınması gerekmekte” diye konuştu.

Yeni yatırımların artık Aksaray, Niğde, Konya ve Ankara çevresine yapılması gerektiğini belirten Seyit Ardıç, şunları söyledi: “Demir yolu hatlarının liman noktalarına ulaşımı güçlendirildiği takdirde İç Anadolu Bölgesi için sorun kalmaz. Hem de İstanbul gibi tarih kokan bir şehir turizm ve diğer faaliyetler için daha geniş alanlara sahip olur.” Ardıç, bu uygulamanın hayata geçirilmesi ile hem deprem hasarını önlemede hem de bölgesel eşitsizliklerin azaltılması bakımından kalkınma hedeflerine büyük bir katkıda bulunacağına vurgu yaptı.