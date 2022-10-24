Ekonomi Satılan 10 motosikletten biri elektrikli Pazar 400 bine çıkacak
OTOMOTİV

Satılan 10 motosikletten biri elektrikli: Pazar 400 bine çıkacak

Türkiye motosiklet pazarı, pandemiyle birlikte başlayan satış hızını artırdı. Bu yıl pazarın 323 bin seviyesinde kapanmasını beklediklerini söyleyen Doğan Trend Motosiklet Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, “2019’da 154 bin motosiklet satılmıştı. Pazar, bu yıl 2 katına çıkacak. Önümüzdeki yıl ise 385 bin motosiklet satılmasını öngörüyoruz. Türkiye’de satılan motosikletlerin yüzde 10’u elektrikli” dedi.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Satılan 10 motosikletten biri elektrikli: Pazar 400 bine çıkacak
​Satılan 10 motosikletten biri elektrikli.

Türkiye motosiklet pazarında satışlar katlandı. 2019’da 154 bin motosikletin satıldığı pazarda bu yıl, 320 bin adet civarında motosiklet satılması bekleniyor. Pazar uzmanlarının tahmini ise önümüzdeki yıl bu rakamın 400 binlere yaklaşacağı yönünde. Doğan Trend Motosiklet Genel Müdür Yardımcısı Emre Acar, pazarın 2020 itibarıyla 200 bin barajını aştığını ve yukarı yönlü ivmesini artırdığını belirtti.

Emre Acar
Emre Acar

3 YILDA İKİYE KATLADI

Geçtiğimiz yıl Türkiye’de 254 bin adet motosiklet satıldığını ifade eden Emre Acar, “Pazarın bu yıl 323 bin adete ulaşmasını bekliyoruz. Bu da 2019’daki 154 bin adetlik pazara göre satışların 2 katına çıkacağı anlamına geliyor. Türkiye motosiklet pazarının 2023 yılında 385 bin adedi yakalayacağını ve 400 bin barajına yaklaşacağını öngörüyoruz” şeklinde konuştu. Türkiye pazarında en büyük payı 0-50 ve 101-125 cc segmentlerinin aldığını kaydeden Acar, “Son dönemde elektrikli motosikletler de payını yüzde 10 seviyesine taşımış durumda” ifadelerini kullandı.

B SINIFI EHLİYETLE SATIŞLARIMIZ UÇAR

50 cc’ye kadar olan motosikletlerin B sınıfı sürücü ehliyeti ile kullanılabilmesine olanak sağlayan yasanın, 125 cc düzeyine getirilmesiyle ilgili görüşmelerinin devam ettiğini belirten Acar, “İlgili yasa kapsamının 125 cc seviyesine getirilebilmesi adına kanun yapıcılar ile görüşmelerimiz sürüyor. Şu an için kesin bir karar alınmamış olsa da yasanın değişmesi halinde satışlarda adeta patlama yaşanabilir, Türkiye’deki motosiklet pazarının gerçek potansiyelini görebiliriz. B sınıfı ehliyet ile kullanılabilecek 0-125 cc arasındaki motosiklet ile hem sektör büyüyecek hem de mobilite çözümlerinde etkili bir alan açılacak” diye konuştu.

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